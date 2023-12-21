1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
«А после вы побываете в нетуристическом Пещерном Храме Wat Khiriwong и Храме Тигра Wat Tham Sua, где познакомитесь с бытом монахов, живущих в скалах»
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$1 798 за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Начало: Ваш отель в провинции Краби
«Одна из них – обзорная экскурсия по локальным островам провинции Краби (плыть до каждого не более 20 минут)»
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 400฿ за человека
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с провинцией Пханг Нга
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
13 000฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь21 декабря 2023Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
- ООльга26 февраля 2023Все хорошо! В быстром темпе посетили два острова, на каждом задерживались по по плавать на 40-60 мин. Затем обед. Еда
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Краби в июне 2024
Сейчас на Краби в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
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