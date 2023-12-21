читать дальше

простая, но вкусная и порция большая. Рис, мясо со специями, обжаренная курица + мафин. Бутылки виды давали и в пути и на обед. Затем поехали на Таб и Рейли. Также везде остановка на 40-50 мин. На Рейли посетили пещеру с деревянными фалосами. На всех островах видели разных рыб и мальков и взрослых. Видела рыбу сине-голубого цвета 30см с длинным носом и большого варана!