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Однодневный тур на Симиланские острова

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Однодневный тур по островам архипелага Симилан.

На языке яви название архипелага означает «девять», по количеству островов.

Вы посетите четыре из них.

Поогрузитесь в кристально голубую воду Адаманского моря 🌊 с дыхательной маской, трубкой и ластами и посмотрите на морских черепах.

достигающих метра в длину.

На острове 🏝️ Симилан (остров №8) вы поднимитесь к скале в форме паруса, посмотрите на открывающийся с нее вид на море и отдохнете на белоснежном пляже.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • $180 за человека

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Однодневный тур на Симиланские острова
Однодневный тур на Симиланские острова

Что вы увидите

  • группу Симиланских островов
Симиланские острова - это группа островов, расположенных в Андаманском море 🌊 в 70 км от провинции Пханг Нга.
На языке Яви название архипелага означает "девять", по количеству островов. Симиланы - одно из самых красивых 🤩 мест южного Таиланда. Величественные гранитные скалы, тропические леса, белоснежные коралловые пляжи и кристально чистая голубая вода - всё это вызывает восхищение и оставляет потрясающие впечатления на всю жизнь.
Подводный мир архипелага не менее удивительный, снорклинг и дайвинг на Симиланских островах является одним из лучших не только в Таиланде, но и во всем мире.
Экскурсия по Симиланским островам включает посещение двух пляжей - на острове 🏝️ Ko Miang (остров №4) и острове Ko Similan (остров №8) и две остановки для снорклинга. Поднимитесь к знаменитому камню "парусу" на острове №8, оттуда открывается потрясающий вид. Во время снорклинга вы сможете увидеть гигантских морских черепах, достигающих метровых размеров, являющихся одними из самых колоритных созданий, обитающих в южной части Таиланда.

Программа:

    06:30 - 07:00 - трансфер из отеля на причал Thupla mu pier
    08:00 - подбор и выдача снаряжения для снорклинга. Кофе – брейк.
    08:45 - встреча с гидом и отправление на скоростной лодке ⚓ на Симиланские острова
    10:10 - снорклинг на острове Ba Ngu (Остров №9), затем отправление на остров Similan (Остров №8)
    11:30 – обед в местном ресторане (Тайская кухня). Свободное время.
    13:00 - снорклинг в кристально голубой воде на острове Miang (Остров №4)
    14:00 - снорклинг в кристально голубой воде на острове Payu (Остров №7)
    15:00 - выезд с Симиланских островов
    16:30 - прибытие на Taplamu Pier причал и трансфер в отель
    Что входит
    • Трансфер
    • Путешествие на скоростном катере
    • Плата за вход в национальный парк
    • Русский гид
    • Обед
    • Питьевая вода
    • Свежие фрукты
    • Страховка
    Начало
    🚩 Укажите название отеля в комментарии к заказу
    Место завершения
    🏁 Ваш отель в провинции Краби
    Однодневный тур на Симиланские острова
    Однодневный тур на Симиланские острова
    Однодневный тур на Симиланские острова
    Однодневный тур на Симиланские острова
    Однодневный тур на Симиланские острова

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Krabi S.
    Krabi S.
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