Симиланские острова - это группа островов, расположенных в Андаманском море 🌊 в 70 км от провинции Пханг Нга.

На языке Яви название архипелага означает "девять", по количеству островов. Симиланы - одно из самых красивых 🤩 мест южного Таиланда. Величественные гранитные скалы, тропические леса, белоснежные коралловые пляжи и кристально чистая голубая вода - всё это вызывает восхищение и оставляет потрясающие впечатления на всю жизнь.

Подводный мир архипелага не менее удивительный, снорклинг и дайвинг на Симиланских островах является одним из лучших не только в Таиланде, но и во всем мире.

Экскурсия по Симиланским островам включает посещение двух пляжей - на острове 🏝️ Ko Miang (остров №4) и острове Ko Similan (остров №8) и две остановки для снорклинга. Поднимитесь к знаменитому камню "парусу" на острове №8, оттуда открывается потрясающий вид. Во время снорклинга вы сможете увидеть гигантских морских черепах, достигающих метровых размеров, являющихся одними из самых колоритных созданий, обитающих в южной части Таиланда.

Программа:

06:30 - 07:00 - трансфер из отеля на причал Thupla mu pier

08:00 - подбор и выдача снаряжения для снорклинга. Кофе – брейк.

08:45 - встреча с гидом и отправление на скоростной лодке ⚓ на Симиланские острова

10:10 - снорклинг на острове Ba Ngu (Остров №9), затем отправление на остров Similan (Остров №8)

11:30 – обед в местном ресторане (Тайская кухня). Свободное время.

13:00 - снорклинг в кристально голубой воде на острове Miang (Остров №4)

14:00 - снорклинг в кристально голубой воде на острове Payu (Остров №7)

15:00 - выезд с Симиланских островов

16:30 - прибытие на Taplamu Pier причал и трансфер в отель