Предлагаем вам эксклюзивную морскую экскурсию, где вы насладитесь уединением на одном из близлежащих к Паттайе островов, исследуйте подводный мир через сноркелинг среди кораллов, попробуйте себя в рыбалке и сапбординге.
Ваш день будет наполнен яркими впечатлениями и завершится гастрономическим наслаждением от свежайших морепродуктов с бокалом белого вина. Все это в атмосфере релакса под тенью пышных деревьев острова.
Ваш день будет наполнен яркими впечатлениями и завершится гастрономическим наслаждением от свежайших морепродуктов с бокалом белого вина. Все это в атмосфере релакса под тенью пышных деревьев острова.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Остановка для фото около военного корабля (обходим корабль на лодке по кругу).
- Купание на морской косе посреди моря.
- Снорклинг в окрестностях Паттайи (подводные гроты и пещеры, кораллы, рыбки — красота).
- Прибытие на остров, располагаемся под тенью деревьев (их достаточно) отдыхаем, купаемся, снорклим, плаваем на сапборде, желающие уходят на лодке на рыбалку.
- Обед (порционный) — команда готовит BBQ SEAFOOD (креветки, кальмары, рыба) и сашими. Подаем фрукты и белое вино. Атмосфера полного релакса!
• Отправляемся на пирс, где можно принять пресный душ и переодеться. Важная информация:Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее.
По вторникам, четвергам и воскресеньям в 08:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военный корабль
- Остановка с купанием на морской косе посреди моря
- Остановка на самый крутой снорклинг в окрестностях Паттайи
- Остров с купанием, снорклингом, плаваем на сапборде и рыбалкой
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все сборы и платежи
- Обед на пляже
- Вода и безалкогольные напитки включены в течение дня
- Снаряжение для снорклинга и рыбалки со снастями
- Прокат сапборда
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и воскресеньям в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Водная прогулка
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$98 за человека
Водная прогулка
Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
Отдохнуть для пляжах с белоснежным песком, поснорклить среди коралловых рифов и пообедать на берегу
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$133 за человека
Индивидуальная
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
11 ноя в 16:30
$182 за человека