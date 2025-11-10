Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Предлагаем вам эксклюзивную морскую экскурсию, где вы насладитесь уединением на одном из близлежащих к Паттайе островов, исследуйте подводный мир через сноркелинг среди кораллов, попробуйте себя в рыбалке и сапбординге.



Ваш день будет наполнен яркими впечатлениями и завершится гастрономическим наслаждением от свежайших морепродуктов с бокалом белого вина. Все это в атмосфере релакса под тенью пышных деревьев острова.