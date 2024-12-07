Мини-группа
до 1 чел.
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
20 апр в 09:30
21 апр в 09:30
3500 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Фотолокации и знаковые места Паттайи
Погрузитесь в атмосферу Паттайи и Бали, создавая незабываемые кадры для Instagram. Путешествие по живописным местам, которые удивят и вдохновят
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:45
20 апр в 08:45
2000 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Отдых на острове Ко Лан из Паттайи
Остров Ко Лан ждёт вас! Кристальная вода, активные развлечения и вкусный обед на пляже. Присоединяйтесь к нашей группе и создайте незабываемые воспоминания
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00
21 апр в 08:30
22 апр в 08:30
1900 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем7 декабря 2024Очень хороший гид
- OOlga9 ноября 2024Нам все очень понравилось,насыщенная программа,все прошло по запланированному маршруту,ужин выше всяких похвал и благодаря гиду Мурату, мы и не стояли в очередях
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Пирс Бали Хай»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в апреле 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Пирс Бали Хай" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 3500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Пирс Бали Хай», 7 ⭐ отзывов, цены от 1900฿. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь