Экскурсии на микроавтобусе в Паттайе с гидом по низким ценам

Найдено 5 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Паттайе, цены от $58. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Эта экскурсия проходит в небольшой группе на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
🚣 Прогулки на каяках
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включено: услуги русскоговорящего гида, трансфер на комфортабельном минивэне, все входные билеты, просмотр всех шоу, обед, дегустация ананасов и устриц»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$58 за человека
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Однодневное путешествие в Ратчабури подарит вам встречу с альпаками, купание в горячих источниках и удивительные пещеры
Начало: Ресепшен вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты и сборы, сытный и вкусный обед»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Паттайи в Бангкок: культура и шопинг
Вас ждет захватывающее путешествие из Паттайи в Бангкок с обзорной экскурсией и уникальным шопингом в лучших торговых центрах
Начало: По месту проживания в Паттайе
«Всего полтора часа на комфортабельном минивэне — и вы в Бангкоке»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$69 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
    Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
  • В
    Виктория
    18 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил
  • М
    Михаил
    30 марта 2024
    Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
    Все понравилось, единственный минус было мало альпаков, доступных для общения
  • А
    Анастасия
    11 марта 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Экскурсия замечательная: за целый день мы не успели заскучать, программа насыщенная и разнообразная - тебе показывают и храмы, и дикие
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    места, и зоопарки, и плантации устриц, ананасов, знакомя с местной флорой и фауной как культивируемой, так и дикорастущей. Гид постарался на славу, нигде не подгонял но при этом группа не выбилась из графика, все были счастливы и довольны поездкой, насколько могу судить о впечатлениях своих спутников.

  • А
    Александра
    3 января 2024
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о которых сказать организатору в
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    описании экскурсии. 1. Прогулка на кораблике - это 40 минут до пирса из Паттайи, военное судно времен вьетнамской войны и 10 минут до острова на умирающем двигателе (со слов гида, в состоянии флота виновата коррупция) 2. Группа до 10 человек - это в автобусе, который вас забирает. Потом группа становится человек 30, в нашем случае - это было 3 автобуса 3. Посещение храма - это 15 минут, практически бегом группой из 30 человек. Желания загадывали по очереди, толком ничего не посмотрели. 4. Музей военной техники на обратной дороге. По факту больше похоже на блошиный рынок и ухоженную свалку из старой военной техники. Ощущение, что надо было что-то запихнуть под конец экскурсии, и выбрали полигон по дороге. Абсолютно не вяжется с концепцией всей поездки, и на наш взгляд оказался совершенно ни к чему. Все были довольно уставшие и просто ходили пили кофе. Как итог: ощущение завышенной цены за экскурсию в связи с совокупностью факторов. Написала максимально подробно для того, чтобы организатор возможно скорректировал маршрут для будущих туристов 😉

    Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о
  • А
    Анастасия
    7 апреля 2023
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Очень понравилось, особенно организация. Все четко, по времени, без всякого хаоса, который бывает даже в небольших группах. Парни молодцы веселые
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    и коммуникабельные. Сергей в начале поездки очень интересно историю Тайланда рассказывал, но шумно в дороге, не все слышно было(поэтому единственное, что добавить можно было так это микрофон для гида)

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На микроавтобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 58 до 110. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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