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Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Эта экскурсия проходит в небольшой группе на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включено: услуги русскоговорящего гида, трансфер на комфортабельном минивэне, все входные билеты, просмотр всех шоу, обед, дегустация ананасов и устриц»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$58 за человека
Мини-группа
13 часов
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Однодневное путешествие в Ратчабури подарит вам встречу с альпаками, купание в горячих источниках и удивительные пещеры
Начало: Ресепшен вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты и сборы, сытный и вкусный обед»
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Паттайи в Бангкок: культура и шопинг
Вас ждет захватывающее путешествие из Паттайи в Бангкок с обзорной экскурсией и уникальным шопингом в лучших торговых центрах
Начало: По месту проживания в Паттайе
«Всего полтора часа на комфортабельном минивэне — и вы в Бангкоке»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$69 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 апреля 2024Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
- ВВиктория18 апреля 2024Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
- ААлексей14 апреля 2024Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
- ММихаил30 марта 2024Все понравилось, единственный минус было мало альпаков, доступных для общения
- ААнастасия11 марта 2024Экскурсия замечательная: за целый день мы не успели заскучать, программа насыщенная и разнообразная - тебе показывают и храмы, и дикие
- ААлександра3 января 2024Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о которых сказать организатору в
- ААнастасия7 апреля 2023Очень понравилось, особенно организация. Все четко, по времени, без всякого хаоса, который бывает даже в небольших группах. Парни молодцы веселые
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На микроавтобусе»
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