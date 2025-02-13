Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Паттайе, цены от 57 ฿. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 2 часа Мини-группа до 12 чел. Ко Чанг Начало: Отель Паттайя «00 Сбор по отелям Паттайи Трансфер на остров Ко Чанг Переправа на пароме 12» 1800 ฿ за человека На автобусе 8 часов Групповая Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу Начало: На ресепшен вашего отеля «А чтобы визит был максимально комфортным, мы организуем трансфер в парк и заранее купим входные билеты» Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 $ 57 за человека На автобусе 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Утапао (Паттайя) Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем Начало: В аэропорту или отеле в Паттайе «Услуги трансфера оказывают водители, владеющие тайским языком» $ 65 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Паттайи

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Трансфер»

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