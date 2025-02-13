2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Ко Чанг
Начало: Отель Паттайя
«00 Сбор по отелям Паттайи Трансфер на остров Ко Чанг Переправа на пароме 12»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1800฿ за человека
8 часов
Групповая
Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу
Начало: На ресепшен вашего отеля
«А чтобы визит был максимально комфортным, мы организуем трансфер в парк и заранее купим входные билеты»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
$57 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер до/из аэропорта Утапао (Паттайя)
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту или отеле в Паттайе
«Услуги трансфера оказывают водители, владеющие тайским языком»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$65 за всё до 10 чел.
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