Водная прогулка
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
$89
$98 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Трансфер на Военный пляж и обратно
Белый песок и прозрачное море всего в получасе от Паттайи
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$9 за человека
Водная прогулка
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-путешествие по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от $290 за человека
