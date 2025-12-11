Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Паттайе, цены от $9, скидки до 9%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Морская рыбалка: в небольшой группе из Паттайи
На лодке
10 часов
-
9%
1 отзыв
Водная прогулка
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
$89$98 за человека
Трансфер на Военный пляж и обратно
На машине
8 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Трансфер на Военный пляж и обратно
Белый песок и прозрачное море всего в получасе от Паттайи
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$9 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
6 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-путешествие по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
На гидроциклах - по островам
На гидроцикле
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от $290 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Морская рыбалка: в небольшой группе из Паттайи
  2. Трансфер на Военный пляж и обратно
  3. Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
  4. На гидроциклах - по островам
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Аюттайя
  3. Золотой Будда
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 9 до 750 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год для иностранцев, 23 ⭐ отзыва, цены от $9. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль