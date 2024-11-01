Отправиться туда, где пустынные пляжи с белым песком и живёт Немо, и выбрать отдых по душе

Начало: Г. Паттайя, 06:30, точное место вы узнаете после б...

«Рядом всё необходимое: пляжи с прокатом оборудования для водных развлечений и активного отдыха, минимаркет, бар, пирс, аренда велосипедов»