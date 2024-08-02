2 дня
Релакс-выходные на реке Квай: слоны, сплав на плоту и катание на лодках
Обновиться в термальных источниках, продегустировать травяные настойки и отдохнуть у водопада
Начало: Паттайя, 04:00-05:00 / Бангкок, 06:15-06:45 (сбора...
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
$132 за человека
3 дня
Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Начало: Ваш отель в Паттайе, 06:30
25 окт в 08:00
26 окт в 08:00
$200 за человека
2 дня
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
26 окт в 04:30
2 ноя в 04:30
$310 за человека
Последние отзывы на туры
- ККсения2 августа 2024Мы были в Тайланде не в первый раз, да и вообще стараемся путешествовать почаще, так что экскурсий у нас было
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «В декабре»
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Сейчас в Паттайе в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 132 до 310. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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