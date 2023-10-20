Приготовьтесь к погружению в красочный мир заповедных тропиков. Вы увидите джунгли, горы, водопады.



Понаблюдаете за животными в их естественной среде — например, пока будете обедать у реки, на водопой могут прийти местные обитатели. Наш гид познакомит вас с флорой и фауной края.



А ещё вы посетите храм 1000 золотых Будд и при желании совершите ритуал на удачу в храме Розового Ганеши.