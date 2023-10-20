Отправиться из Паттайи в один из самых красивых и крупных национальных парков Таиланда
Приготовьтесь к погружению в красочный мир заповедных тропиков. Вы увидите джунгли, горы, водопады.
Понаблюдаете за животными в их естественной среде — например, пока будете обедать у реки, на водопой могут прийти местные обитатели. Наш гид познакомит вас с флорой и фауной края.
А ещё вы посетите храм 1000 золотых Будд и при желании совершите ритуал на удачу в храме Розового Ганеши.
Понаблюдаете за животными в их естественной среде — например, пока будете обедать у реки, на водопой могут прийти местные обитатели. Наш гид познакомит вас с флорой и фауной края.
А ещё вы посетите храм 1000 золотых Будд и при желании совершите ритуал на удачу в храме Розового Ганеши.
Ближайшие даты:
20
окт
окт
23
окт
окт
27
окт
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30
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
План путешествия
6:00 — отправление из Паттайи
8:30 — остановка на смотровой площадке парка Кхао Яй
9:00 — водопад Хау Нарок, один из самых мощных водопадов Таиланда
11:00 — водопад Хау Суват, здесь снимали фильм «Пляж»
12:00 — встреча с дикими обезьянами
12:30 — смотровая площадка озера Кхао Яй
13:00 — обед в джунглях на берегу реки. На водопой к реке приходят дикие животные, за которыми вы сможете понаблюдать.
14:30 — смотровая площадка у дамбы
15:00 — храм розового Ганеши, где можно совершить ритуал на удачу
15:30 — купание и отдых у водопада Сарика
18:00 — освещённый предзакатным солнцем храм 1000 золотых Будд
19:30 — рынок фруктов (остановка на 10 минут)
21:30 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
- Что входит в стоимость экскурсии: транспортные услуги (поездка на микроавтобусе), сопровождение профессионального русскоязычного гида, все входные билеты и специальные сборы, а также вкусный обед в джунглях на берегу реки
- Мы можем организовать эту программу в индивидуальном формате — детали уточняйте в сообщении гиду
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник и пятницу в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшене вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и пятницу в 06:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 258 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании