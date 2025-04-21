Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия из Паттайи: национальные парки Районга
Погрузитесь в удивительный мир тропической природы Районга, насладитесь экзотическим обедом в джунглях
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
$91 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Кхао Яй - край водопадов и дикой природы (всё включено)
Отправиться из Паттайи в один из самых красивых и крупных национальных парков Таиланда
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в понедельник и пятницу в 06:00, в среду в 08:00
30 июн в 06:00
2 июл в 08:00
$107 за человека
Водная прогулка
Водная прогулка в Паттайе
Насладитесь уникальной программой, включающей водопад Сарика, рафтинг и посещение местных святынь. Погрузитесь в атмосферу Таиланда и откройте его новые грани
Начало: На ресепшен вашего отеля
«30 Рафтинг по реке в национальном парке Кхао Яй12»
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
29 июн в 05:30
2 июл в 05:30
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна21 апреля 2025Приятная экскурсия с насыщенным маршрутом. Из-за тайского нового года отменились две локации на экскурсии. К сожалению, организаторы не учли этот
- ГГригорий29 марта 2024Прекрасная экскурсия! Отдельное спасибо гиду Вячеславу за интересный рассказ про Тайланд. Идеальное сочетание аутентичных мест, необычных локаций и приятный обед. Экскурсия оптимальна по времени. Нам все очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Национальные парки»
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