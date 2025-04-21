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момент, но в принципе мы не расстроились, впечатление все равно осталось отличным! Маршрут достаточно интересный и безумно красивый, но хотелось бы более структурированной информации от гида (и микрофон, а то плохо слышно). Был гид Анатолий. Приятный в общении. Хорошо доносит информацию. Рекомендую к посещению! Мелкие минусы никак не испортили впечатление.