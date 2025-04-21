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Национальные парки Паттайи

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Паттайе, цены от $91. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из Паттайи - по национальным паркам
На машине
12 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия из Паттайи: национальные парки Районга
Погрузитесь в удивительный мир тропической природы Районга, насладитесь экзотическим обедом в джунглях
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
$91 за человека
Кхао Яй - край водопадов и дикой природы (всё включено)
На машине
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Кхао Яй - край водопадов и дикой природы (всё включено)
Отправиться из Паттайи в один из самых красивых и крупных национальных парков Таиланда
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в понедельник и пятницу в 06:00, в среду в 08:00
30 июн в 06:00
2 июл в 08:00
$107 за человека
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
На машине
На квадроциклах
13 часов
Водная прогулка
Водная прогулка в Паттайе
Насладитесь уникальной программой, включающей водопад Сарика, рафтинг и посещение местных святынь. Погрузитесь в атмосферу Таиланда и откройте его новые грани
Начало: На ресепшен вашего отеля
«30 Рафтинг по реке в национальном парке Кхао Яй12»
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
29 июн в 05:30
2 июл в 05:30
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2025
    Из Паттайи - по национальным паркам
    Приятная экскурсия с насыщенным маршрутом. Из-за тайского нового года отменились две локации на экскурсии. К сожалению, организаторы не учли этот
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    момент, но в принципе мы не расстроились, впечатление все равно осталось отличным! Маршрут достаточно интересный и безумно красивый, но хотелось бы более структурированной информации от гида (и микрофон, а то плохо слышно). Был гид Анатолий. Приятный в общении. Хорошо доносит информацию. Рекомендую к посещению! Мелкие минусы никак не испортили впечатление.

  • Г
    Григорий
    29 марта 2024
    Из Паттайи - по национальным паркам
    Прекрасная экскурсия! Отдельное спасибо гиду Вячеславу за интересный рассказ про Тайланд. Идеальное сочетание аутентичных мест, необычных локаций и приятный обед. Экскурсия оптимальна по времени. Нам все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Национальные парки»

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  3. Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 91 до 107. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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