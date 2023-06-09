Ко Сичанг
Легендарный остров Сичанг расположился всего в 30 км от Патайи — и тем не менее туристическая суета обходит его стороной.
Вы проведете здесь день в компании до 12 человек: посетите три видовые точки и пещеру Желаний, повяжете веревочку в аутентичном буддийском храме.
Во второй половине дня расслабитесь на пляже острова, а вечером встретите закат у храма Ват Хао Пхра.
Вы проведете здесь день в компании до 12 человек: посетите три видовые точки и пещеру Желаний, повяжете веревочку в аутентичном буддийском храме.
Во второй половине дня расслабитесь на пляже острова, а вечером встретите закат у храма Ват Хао Пхра.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Мир безмятежных волн, сияющего солнца и свежего морского бриза
По прибытии на остров Сичанг, вас ожидает захватывающая обзорная экскурсия, которая раскроет все его яркие и красочные черты. Пройдитесь по его улочкам, окунитесь в атмосферу традиционной культуры и насладитесь неповторимой красотой природы. Остров Сичанг покажет вам свои скрытые сокровища и раскроет тайны его истории. После увлекательной экскурсии наступает время отдыха на одном из прекрасных пляжей. Раскиньте свой полотенце на мягком песке, окунитесь в прозрачные воды океана и просто расслабьтесь, наслаждаясь безмятежностью момента. После восхитительного отдыха на пляже наступает время для вкусного обеда.
Затем вас ждет захватывающая переправа обратно на материк и великолепная смотровая площадка над городом Си Рача. Взгляните на потрясающую панораму, которая простирается перед вами, охватывая множество ярких красок и захватывающих видов. Это место позволит вам ощутить все великолепие и величие Таиланда. А чтобы ваш день завершился по-настоящему волшебно, мы организуем встречу заката у храма Ват Хао Пхра. Погрузитесь в атмосферу духовного спокойствия и покоя, позволив себе окунуться в мир медитации и отдыха. Золотистые лучи солнца, проникающие сквозь ветви священных деревьев, придают этому месту особую магию. Но время идет, и наша экскурсия подходит к концу. Вернитесь к вашим отелям в Паттайе, но с сердцем, наполненным воспоминаниями о прекрасном путешествии на остров Сичанг.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите купальные принадлежности для отдыха на пляже.
- Экскурсия проходит в группе до 12 чел: сбор по отелям осуществляется на автобусе, до острова мы добираемся на кораблике.
Ежедневно с 06:15-07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспортные услуги
- Обед
- Что не входит
- Дополнительных расходов не предполагается
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 06:15-07:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите купальные принадлежности для отдыха на пляже.
- Экскурсия проходит в группе до 12 чел: сбор по отелям осуществляется на автобусе, до острова мы добираемся на кораблике
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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