Что вас ожидает:

Мир безмятежных волн, сияющего солнца и свежего морского бриза

По прибытии на остров Сичанг, вас ожидает захватывающая обзорная экскурсия, которая раскроет все его яркие и красочные черты. Пройдитесь по его улочкам, окунитесь в атмосферу традиционной культуры и насладитесь неповторимой красотой природы. Остров Сичанг покажет вам свои скрытые сокровища и раскроет тайны его истории. После увлекательной экскурсии наступает время отдыха на одном из прекрасных пляжей. Раскиньте свой полотенце на мягком песке, окунитесь в прозрачные воды океана и просто расслабьтесь, наслаждаясь безмятежностью момента. После восхитительного отдыха на пляже наступает время для вкусного обеда.

Затем вас ждет захватывающая переправа обратно на материк и великолепная смотровая площадка над городом Си Рача. Взгляните на потрясающую панораму, которая простирается перед вами, охватывая множество ярких красок и захватывающих видов. Это место позволит вам ощутить все великолепие и величие Таиланда. А чтобы ваш день завершился по-настоящему волшебно, мы организуем встречу заката у храма Ват Хао Пхра. Погрузитесь в атмосферу духовного спокойствия и покоя, позволив себе окунуться в мир медитации и отдыха. Золотистые лучи солнца, проникающие сквозь ветви священных деревьев, придают этому месту особую магию. Но время идет, и наша экскурсия подходит к концу. Вернитесь к вашим отелям в Паттайе, но с сердцем, наполненным воспоминаниями о прекрасном путешествии на остров Сичанг.

Важная информация: