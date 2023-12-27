За один день вы увидите все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда. Мы посетим Большой Королевский дворец, храм Лежачего Будды и храм Изумрудного Будды.
Покатаемся на на пассажирском кораблике по реке Чао Прая, осмотрим футуристический мост и встретим закат на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров.
Покатаемся на на пассажирском кораблике по реке Чао Прая, осмотрим футуристический мост и встретим закат на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров.
Ближайшие даты:
28
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29
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30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4 500 ฿
|Детский 4-11 лет (рост до 120 см)
|400 ฿
Что вас ожидает:
- Большой Королевский дворец
- Храм Лежачего Будды
- Храм Изумрудного Будды
- Храм корабль-призрак
- Футуристический мост Chong Nonsi Skywalk
- Небоскреб Маханакхон
Описание
Представляем вашему вниманию программу, с которой следует начинать знакомство с Бангкоком. Она позволит всего за один день увидеть все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда.
Что вас ждет
Мы посетим Большой Королевский дворец — главную резиденцию королей Таиланда начиная с XVIII века. Отправимся в самый старый храм Бангкока Ват По, который еще называют храмом Лежачего Будды. Также не обойдем стороной и храм Ват Пра Кео, или храм Изумрудного Будды: именно здесь короли проводят церемонии и праздники Обедать будем в ресторане с видом на реку Чао Прая — вам подадут не острые блюда тайской кухни в формате «шведский стол». После обеда отправимся на водную прогулку на пассажирском кораблике по реке Чао Прая до храма корабля Ват Ян Нава, а во время поездки на воздушном метро вы сможете насладиться видами на обыденный Бангкок, увидеть его таким, какой он есть. Вы побываете на футуристическом мосту, с которого открываются удивительные виды на знаковые небоскребы столицы. А в финале увидите небоскреб Маханакхон. Мы встретим закат на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров с прекрасным видом на весь Бангкок и на реку Чао Прая. Организационные детали• В Королевском дворце и храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, все остальное время программу ведет русский гид.
При посещении Королевского дворца и храмов нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русского и тайского гидов
- Транспорт
- Входные билеты
- Обед
- Место начала и завершения?
- Ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00. Пожалуйста будьте на связи в это время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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