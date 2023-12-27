Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи

Групповая экскурсия в Паттайе
За один день вы увидите все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда. Мы посетим Большой Королевский дворец, храм Лежачего Будды и храм Изумрудного Будды.

Покатаемся на на пассажирском кораблике по реке Чао Прая, осмотрим футуристический мост и встретим закат на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров.
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Паттайи
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
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3
янв
4
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5
янв
6
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый4 500 ฿
Детский 4-11 лет (рост до 120 см)400 ฿

Что вас ожидает:

  • Большой Королевский дворец
  • Храм Лежачего Будды
  • Храм Изумрудного Будды
  • Храм корабль-призрак
  • Футуристический мост Chong Nonsi Skywalk
  • Небоскреб Маханакхон

Описание

Представляем вашему вниманию программу, с которой следует начинать знакомство с Бангкоком. Она позволит всего за один день увидеть все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда.

Что вас ждет

Мы посетим Большой Королевский дворец — главную резиденцию королей Таиланда начиная с XVIII века. Отправимся в самый старый храм Бангкока Ват По, который еще называют храмом Лежачего Будды. Также не обойдем стороной и храм Ват Пра Кео, или храм Изумрудного Будды: именно здесь короли проводят церемонии и праздники Обедать будем в ресторане с видом на реку Чао Прая — вам подадут не острые блюда тайской кухни в формате «шведский стол». После обеда отправимся на водную прогулку на пассажирском кораблике по реке Чао Прая до храма корабля Ват Ян Нава, а во время поездки на воздушном метро вы сможете насладиться видами на обыденный Бангкок, увидеть его таким, какой он есть. Вы побываете на футуристическом мосту, с которого открываются удивительные виды на знаковые небоскребы столицы. А в финале увидите небоскреб Маханакхон. Мы встретим закат на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров с прекрасным видом на весь Бангкок и на реку Чао Прая. Организационные детали• В Королевском дворце и храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, все остальное время программу ведет русский гид.
При посещении Королевского дворца и храмов нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.

ежедневно в 07:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русского и тайского гидов
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00. Пожалуйста будьте на связи в это время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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