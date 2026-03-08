Однодневный тур по Таиланду включает посещение исторической столицы Аюттайи, включая храмовый комплекс и храм из «Мортал Комбат». В Бангкоке — обед на высоте 300 метров в небоскребе Байок Скай с панорамными видами и фотосессией. Прогулка на лодках по каналам Бангкока с посещением храма Ват Арун.
Завершение программы в ТРЦ ICONSIAM с посещением обзорной площадки и просмотром светомузыкального шоу фонтанов.
Завершение программы в ТРЦ ICONSIAM с посещением обзорной площадки и просмотром светомузыкального шоу фонтанов.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Храм Ват Махатхат Символ древней столицы Аюттайи. Здесь находился дворец Короля Рамы I. Именно в этом месте находится легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева ботхи. Вы узнаете историю его появления на свет.
- Храм Ват Чайватанарам Место съёмок блокбастера Mortal Kombat. Эпический храмовый комплекс поражает воображение. Он больше похож на какое-то мистическое сооружение — призрак из иного мира, другой цивилизации.
- Небоскреб Байок Скай Культовый небоскреб в центре Бангкока и один из самых высоких отелей Таиланда с вращающейся смотровой площадкой на 84 этаже, откуда открывается захватывающий вид на Бангкок и его окрестности, вплоть до Сиамского залива. Здесь нас также будет ждать обед в ресторане, расположенном на высоте почти 300 метров.
- Путешествие на лодке по каналам Бангкока Каналы пронизывают старые, исторические части Бангкока, проходят вдоль знаменитых храмов, огибают современные небоскрёбы, омывают тиковые свай трущоб. Поездка на традиционной лодке по каналам — это возможность познакомиться с Бангкоком с воды, оценить его многогранность и увидеть многие его достопримечательности.
- Храм Утренней зари (Ват Арун) Храм назван в честь бога рассвета Аруна. Храм Утренней зари — один из самых красивых храмов Бангкока, он изображен на монете 10 батов и считается одной из главных достопримечательностей города.
ТРЦ ICONSIAM и светомузыкальное шоу фонтанов Уникальное место в Бангкоке, которое предлагает уникальное сочетание роскоши, шопинга, ресторанов, культуры и развлечений. Здесь мы с вами посетим смотровую площадку, с которых открывается прекрасный вид на реку Чаопрай и небоскрёбы, а также посмотрим шоу Танцующих фонтанов. Важная информация:.
ТРЦ ICONSIAM и светомузыкальное шоу фонтанов Уникальное место в Бангкоке, которое предлагает уникальное сочетание роскоши, шопинга, ресторанов, культуры и развлечений. Здесь мы с вами посетим смотровую площадку, с которых открывается прекрасный вид на реку Чаопрай и небоскрёбы, а также посмотрим шоу Танцующих фонтанов. Важная информация:.
• ТРЦ ICONSIAM и светомузыкальное шоу фонтанов Уникальное место в Бангкоке, которое предлагает уникальное сочетание роскоши, шопинга, ресторанов, культуры и развлечений. Здесь мы с вами посетим смотровую площадку, с которых открывается прекрасный вид на реку Чаопрай и небоскрёбы, а также посмотрим шоу Танцующих фонтанов. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Возможна оплата на месте российской картой онлайн.
- При посещении храмов нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.
Понедельник, среда, суббота в 06:30-07:30.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Ват Махатхат
- Храм Храм Ват Чайватанарам, в котором снимался блокбастер «Mortal Kombat»
- Храм Утренней зари (Ват Арун)
- Небоскреб Байок Скай
- Ультрасовременный торговый центр ICONSIAM
- Традиционные каналы Бангкока
- Светомузыкальное шоу фонтанов
Что включено
- Услуги русского и тайского гидов
- Трансфер и транспорт
- Входные билеты
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 06:30-07:30.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
- Возможна оплата на месте российской картой онлайн
- При посещении храмов нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Бомбическая программа!
Были с мужем и ребенком 7.03.26 Гид Николай просто душевный человек, рассказы все интресные, на все вопросы отвечает (даже если не по теме😄).
Готовьтесь, что дорога долгая и вас заберут
Были с мужем и ребенком 7.03.26 Гид Николай просто душевный человек, рассказы все интресные, на все вопросы отвечает (даже если не по теме😄).
Готовьтесь, что дорога долгая и вас заберут
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О
Очень насыщенная и интересная программа!
Локации невероятные, как и их необычное сочетание: будет возможность прикоснуться к истории Тайланда и погулять по территории старинных храмов, а также побывать в современном, кипящем жизнью
Локации невероятные, как и их необычное сочетание: будет возможность прикоснуться к истории Тайланда и погулять по территории старинных храмов, а также побывать в современном, кипящем жизнью
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