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Бангкок и Аюттайя за один день из Паттайи

Однодневный тур по Таиланду включает посещение исторической столицы Аюттайи, включая храмовый комплекс и храм из «Мортал Комбат». В Бангкоке — обед на высоте 300 метров в небоскребе Байок Скай с панорамными видами и фотосессией. Прогулка на лодках по каналам Бангкока с посещением храма Ват Арун.

Завершение программы в ТРЦ ICONSIAM с посещением обзорной площадки и просмотром светомузыкального шоу фонтанов.
4.5
2 отзыва
Бангкок и Аюттайя за один день из Паттайи
Бангкок и Аюттайя за один день из Паттайи
Бангкок и Аюттайя за один день из Паттайи

Описание экскурсии

Что вас ждет:

  • Храм Ват Махатхат Символ древней столицы Аюттайи. Здесь находился дворец Короля Рамы I. Именно в этом месте находится легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева ботхи. Вы узнаете историю его появления на свет.
  • Храм Ват Чайватанарам Место съёмок блокбастера Mortal Kombat. Эпический храмовый комплекс поражает воображение. Он больше похож на какое-то мистическое сооружение — призрак из иного мира, другой цивилизации.
  • Небоскреб Байок Скай Культовый небоскреб в центре Бангкока и один из самых высоких отелей Таиланда с вращающейся смотровой площадкой на 84 этаже, откуда открывается захватывающий вид на Бангкок и его окрестности, вплоть до Сиамского залива. Здесь нас также будет ждать обед в ресторане, расположенном на высоте почти 300 метров.
  • Путешествие на лодке по каналам Бангкока Каналы пронизывают старые, исторические части Бангкока, проходят вдоль знаменитых храмов, огибают современные небоскрёбы, омывают тиковые свай трущоб. Поездка на традиционной лодке по каналам — это возможность познакомиться с Бангкоком с воды, оценить его многогранность и увидеть многие его достопримечательности.
  • Храм Утренней зари (Ват Арун) Храм назван в честь бога рассвета Аруна. Храм Утренней зари — один из самых красивых храмов Бангкока, он изображен на монете 10 батов и считается одной из главных достопримечательностей города.
ТРЦ ICONSIAM и светомузыкальное шоу фонтанов Уникальное место в Бангкоке, которое предлагает уникальное сочетание роскоши, шопинга, ресторанов, культуры и развлечений. Здесь мы с вами посетим смотровую площадку, с которых открывается прекрасный вид на реку Чаопрай и небоскрёбы, а также посмотрим шоу Танцующих фонтанов. Важная информация:.
ТРЦ ICONSIAM и светомузыкальное шоу фонтанов Уникальное место в Бангкоке, которое предлагает уникальное сочетание роскоши, шопинга, ресторанов, культуры и развлечений. Здесь мы с вами посетим смотровую площадку, с которых открывается прекрасный вид на реку Чаопрай и небоскрёбы, а также посмотрим шоу Танцующих фонтанов. Важная информация:.
• ТРЦ ICONSIAM и светомузыкальное шоу фонтанов Уникальное место в Бангкоке, которое предлагает уникальное сочетание роскоши, шопинга, ресторанов, культуры и развлечений. Здесь мы с вами посетим смотровую площадку, с которых открывается прекрасный вид на реку Чаопрай и небоскрёбы, а также посмотрим шоу Танцующих фонтанов. Важная информация:
  • Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
  • Возможна оплата на месте российской картой онлайн.
  • При посещении храмов нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.

Понедельник, среда, суббота в 06:30-07:30.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Ват Махатхат
  • Храм Храм Ват Чайватанарам, в котором снимался блокбастер «Mortal Kombat»
  • Храм Утренней зари (Ват Арун)
  • Небоскреб Байок Скай
  • Ультрасовременный торговый центр ICONSIAM
  • Традиционные каналы Бангкока
  • Светомузыкальное шоу фонтанов
Что включено
  • Услуги русского и тайского гидов
  • Трансфер и транспорт
  • Входные билеты
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 06:30-07:30.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
  • Возможна оплата на месте российской картой онлайн
  • При посещении храмов нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Бомбическая программа!
Были с мужем и ребенком 7.03.26 Гид Николай просто душевный человек, рассказы все интресные, на все вопросы отвечает (даже если не по теме😄).
Готовьтесь, что дорога долгая и вас заберут
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ранним утром и вернут не раньше 22 часов. Возьмите с собой воду и головные уборы.
Экскурсия насыщена разными храмами (одевайте одежду, с ракрытыми плечами и коленками).
Был вкуснейший обед в формате шведского стола на высоте 80+ этаже с панорамным видом на город. Вечер закончится красивым шоу фонтанов.
Ребята большие молодцы! Рекомендую однозначно

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О
Очень насыщенная и интересная программа!
Локации невероятные, как и их необычное сочетание: будет возможность прикоснуться к истории Тайланда и погулять по территории старинных храмов, а также побывать в современном, кипящем жизнью
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Бангкоке среди небоскребов!
Организация на высшем уровне: каждого участника экскурсии вовремя забирают из отеля; дорога не отягощающая, так как предоставлен комфортный транспорт с опытным водителем; программа соответствует указанному описанию и таймингу. Группу сопровождали два гида: русский и тайский (работает на исторических локациях). Большую часть дороги скрашивает интересный рассказ гида (у нас был Владимир) о стране, культуре и традициях, религии и прочей информации.
Рекомендую брать с собой побольше воды и готовится к тому, что будет очень жарко в Аюттайе - второй храмовый комплекс вообще не имеет тени, но там можно взять зонтик, чтобы укрыться от солнца.
К сожалению, в храмах не хватило дополнительного информационного сопровождения: строго контролируют, чтобы на локациях работали исключительно тайские гиды, которые в основном, сопровождают и следят за тем, чтобы туристы не потерялись. Но на все вопросы готов ответить русский гид уже в автобусе.
Еще, я бы сократила время пребывания в торговом центре (2 часа до 1 часа), и распределила это время на посещение достопримечательностей - храмов или дополнительной прогулке по городу.

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