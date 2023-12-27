Представляем вашему вниманию программу, с которой следует начинать знакомство с Бангкоком. Она позволит всего за один день увидеть все самые важные и известные достопримечательности столицы Таиланда.

Что вас ждет

Мы посетим Большой Королевский дворец — главную резиденцию королей Таиланда начиная с XVIII века. Отправимся в самый старый храм Бангкока Ват По, который еще называют храмом Лежачего Будды. Также не обойдем стороной и храм Ват Пра Кео, или храм Изумрудного Будды: именно здесь короли проводят церемонии и праздники Обедать будем в ресторане с видом на реку Чао Прая — вам подадут не острые блюда тайской кухни в формате «шведский стол». После обеда отправимся на водную прогулку на пассажирском кораблике по реке Чао Прая до храма корабля Ват Ян Нава, а во время поездки на воздушном метро вы сможете насладиться видами на обыденный Бангкок, увидеть его таким, какой он есть. Вы побываете на футуристическом мосту, с которого открываются удивительные виды на знаковые небоскребы столицы. А в финале увидите небоскреб Маханакхон. Мы встретим закат на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров с прекрасным видом на весь Бангкок и на реку Чао Прая. Организационные детали• В Королевском дворце и храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, все остальное время программу ведет русский гид.

При посещении Королевского дворца и храмов нельзя входить в слишком открытой одежде, у вас должны быть прикрыты плечи и колени.