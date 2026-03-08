Что вас ждет:

Храм Ват Махатхат Символ древней столицы Аюттайи. Здесь находился дворец Короля Рамы I. Именно в этом месте находится легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева ботхи. Вы узнаете историю его появления на свет.

Храм Ват Чайватанарам Место съёмок блокбастера Mortal Kombat. Эпический храмовый комплекс поражает воображение. Он больше похож на какое-то мистическое сооружение — призрак из иного мира, другой цивилизации.

Небоскреб Байок Скай Культовый небоскреб в центре Бангкока и один из самых высоких отелей Таиланда с вращающейся смотровой площадкой на 84 этаже, откуда открывается захватывающий вид на Бангкок и его окрестности, вплоть до Сиамского залива. Здесь нас также будет ждать обед в ресторане, расположенном на высоте почти 300 метров.

Путешествие на лодке по каналам Бангкока Каналы пронизывают старые, исторические части Бангкока, проходят вдоль знаменитых храмов, огибают современные небоскрёбы, омывают тиковые свай трущоб. Поездка на традиционной лодке по каналам — это возможность познакомиться с Бангкоком с воды, оценить его многогранность и увидеть многие его достопримечательности.

Храм Утренней зари (Ват Арун) Храм назван в честь бога рассвета Аруна. Храм Утренней зари — один из самых красивых храмов Бангкока, он изображен на монете 10 батов и считается одной из главных достопримечательностей города.

ТРЦ ICONSIAM и светомузыкальное шоу фонтанов Уникальное место в Бангкоке, которое предлагает уникальное сочетание роскоши, шопинга, ресторанов, культуры и развлечений. Здесь мы с вами посетим смотровую площадку, с которых открывается прекрасный вид на реку Чаопрай и небоскрёбы, а также посмотрим шоу Танцующих фонтанов. Важная информация:.

ТРЦ ICONSIAM и светомузыкальное шоу фонтанов Уникальное место в Бангкоке, которое предлагает уникальное сочетание роскоши, шопинга, ресторанов, культуры и развлечений. Здесь мы с вами посетим смотровую площадку, с которых открывается прекрасный вид на реку Чаопрай и небоскрёбы, а также посмотрим шоу Танцующих фонтанов. Важная информация:.

• ТРЦ ICONSIAM и светомузыкальное шоу фонтанов Уникальное место в Бангкоке, которое предлагает уникальное сочетание роскоши, шопинга, ресторанов, культуры и развлечений. Здесь мы с вами посетим смотровую площадку, с которых открывается прекрасный вид на реку Чаопрай и небоскрёбы, а также посмотрим шоу Танцующих фонтанов. Важная информация: