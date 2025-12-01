Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в ночное морское путешествие от Паттайи: охотьтесь на кальмаров, наслаждайтесь атмосферой ночного моря и попробуйте ужин из свежего улова прямо на корабле.

Описание водной прогулки Ночная рыбалка на кальмара Эта необычная экскурсия идеально подойдет тем, кто любит морские путешествия, рыбалку и экзотические впечатления. В программе — поездка к островам Ко Крок и Ко Сак, охота на кальмаров и ужин из свежего улова. Морское приключение В шесть вечера вы отправитесь в путь от Паттайи. На расстоянии нескольких километров от берега откроется романтика ночного моря: свежий бриз, покачивание на волнах и яркие огни кораблей. В этой атмосфере начнется охота на кальмара. Охота на кальмара Гостям выдадут спиннинг и объяснят тонкости ловли. Кальмары и осьминоги быстро реагируют на свет прожекторов, поэтому первая поклевка не заставит себя ждать. Каждый сможет испытать азарт настоящего морского промысла. Ужин на борту После рыбалки вас ждет ужин, приготовленный прямо на судне. Основой меню станут свежие кальмары и каракатицы, дополненные гарнирами, овощами, фруктами и напитками. По желанию ловля может быть продолжена. Возвращение Около полуночи автобус развезет участников экскурсии по отелям, а воспоминания о ночной рыбалке останутся надолго.

