Отправьтесь в ночное морское путешествие от Паттайи: охотьтесь на кальмаров, наслаждайтесь атмосферой ночного моря и попробуйте ужин из свежего улова прямо на корабле.
Описание водной прогулкиНочная рыбалка на кальмара Эта необычная экскурсия идеально подойдет тем, кто любит морские путешествия, рыбалку и экзотические впечатления. В программе — поездка к островам Ко Крок и Ко Сак, охота на кальмаров и ужин из свежего улова. Морское приключение В шесть вечера вы отправитесь в путь от Паттайи. На расстоянии нескольких километров от берега откроется романтика ночного моря: свежий бриз, покачивание на волнах и яркие огни кораблей. В этой атмосфере начнется охота на кальмара. Охота на кальмара Гостям выдадут спиннинг и объяснят тонкости ловли. Кальмары и осьминоги быстро реагируют на свет прожекторов, поэтому первая поклевка не заставит себя ждать. Каждый сможет испытать азарт настоящего морского промысла. Ужин на борту После рыбалки вас ждет ужин, приготовленный прямо на судне. Основой меню станут свежие кальмары и каракатицы, дополненные гарнирами, овощами, фруктами и напитками. По желанию ловля может быть продолжена. Возвращение Около полуночи автобус развезет участников экскурсии по отелям, а воспоминания о ночной рыбалке останутся надолго.
Экскурсия проводится по предварительному запросу и при условии формирования группы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля в Паттайе и обратно
- Русский инструктор
- Снасти и наживка
- Ужин на корабле
- Алкогольные и безалкогольные напитки
- Страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по предварительному запросу и при условии формирования группы.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
