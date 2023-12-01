За один день перевыполнить план по красивым кадрам в ярких локациях города и окрестностей
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
|Дети 2–11 лет
|$46
Описание
Что вас ожидает
Парк «Чёрный лес». Вы полюбуетесь озером в джунглях, водопадами и стайками красивых рыб.
3D-галерея. Увидите здесь необычные трёхмерные изображения и сами станете героем сюжетов. 😉
Золотой храм. Посетите самый большой и красивый храм Паттайи и сможете принять участие в ритуале на привлечение удачи.
Белый храм. Посмотрите на новое святилище с зеркальным залом, построенное посреди рисовых полей.
Долина и храм гигантских черепах. Окажетесь в черепаховом раю на земле. Монахи обители заботятся о животных, чтобы обеспечить себе счастливую жизнь в будущем воплощении.
Озеро лотосов. Это ещё одно озеро с множеством красивых ракурсов для фотосессии.
Музей военной техники. Ненадолго прервём любование природными красотами и храмами. В музее можно будет зайти в настоящий боинг, посидеть за штурвалом и, конечно, сделать интересные фотографии на память.
Парк-питомник. Вы побываете на озере с гигантскими арапаймами, увидите пасущихся зебр, слонов, жирафов, лошадей, антилоп, альпак. Кормить их нельзя, а вот любоваться со стороны — сколько угодно.
Обед. Сделаем перерыв на отдых и обед в ресторане тайской национальной кухни.
Овечья ферма. И напоследок вас ждёт красивый парк со множеством скульптур, инсталляций и животных, гуляющих под открытым небом.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, все входные билеты и сборы, обед
- Заберём вас из вашего отеля и привезём после экскурсии обратно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.