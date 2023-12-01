Есть три причины отправиться с нами в эту поездку. Первая — увидеть красивые и знаковые места Паттайи. Вторая — получить мощный заряд энергии и яркие впечатления. Третья — увезти с собой колоритные фото, сделанные на вашу камеру. Последний пункт точно будет перевыполнен. Все локации настолько атмосферные и интересные, что кадров получится неприлично много.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Парк «Чёрный лес». Вы полюбуетесь озером в джунглях, водопадами и стайками красивых рыб.

3D-галерея. Увидите здесь необычные трёхмерные изображения и сами станете героем сюжетов. 😉

Золотой храм. Посетите самый большой и красивый храм Паттайи и сможете принять участие в ритуале на привлечение удачи.

Белый храм. Посмотрите на новое святилище с зеркальным залом, построенное посреди рисовых полей.

Долина и храм гигантских черепах. Окажетесь в черепаховом раю на земле. Монахи обители заботятся о животных, чтобы обеспечить себе счастливую жизнь в будущем воплощении.

Озеро лотосов. Это ещё одно озеро с множеством красивых ракурсов для фотосессии.

Музей военной техники. Ненадолго прервём любование природными красотами и храмами. В музее можно будет зайти в настоящий боинг, посидеть за штурвалом и, конечно, сделать интересные фотографии на память.

Парк-питомник. Вы побываете на озере с гигантскими арапаймами, увидите пасущихся зебр, слонов, жирафов, лошадей, антилоп, альпак. Кормить их нельзя, а вот любоваться со стороны — сколько угодно.

Обед. Сделаем перерыв на отдых и обед в ресторане тайской национальной кухни.

Овечья ферма. И напоследок вас ждёт красивый парк со множеством скульптур, инсталляций и животных, гуляющих под открытым небом.

Организационные детали