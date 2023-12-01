Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)

Групповая экскурсия в Паттайе

За один день перевыполнить план по красивым кадрам в ярких локациях города и окрестностей

Есть три причины отправиться с нами в эту поездку. Первая — увидеть красивые и знаковые места Паттайи. Вторая — получить мощный заряд энергии и яркие впечатления. Третья — увезти с собой колоритные фото, сделанные на вашу камеру. Последний пункт точно будет перевыполнен. Все локации настолько атмосферные и интересные, что кадров получится неприлично много.
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)
Паттайя: экскурсия в мини-группе по самым фотогеничным местам (всё включено)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$60
Дети 2–11 лет $46
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Парк «Чёрный лес». Вы полюбуетесь озером в джунглях, водопадами и стайками красивых рыб.

3D-галерея. Увидите здесь необычные трёхмерные изображения и сами станете героем сюжетов. 😉

Золотой храм. Посетите самый большой и красивый храм Паттайи и сможете принять участие в ритуале на привлечение удачи.

Белый храм. Посмотрите на новое святилище с зеркальным залом, построенное посреди рисовых полей.

Долина и храм гигантских черепах. Окажетесь в черепаховом раю на земле. Монахи обители заботятся о животных, чтобы обеспечить себе счастливую жизнь в будущем воплощении.

Озеро лотосов. Это ещё одно озеро с множеством красивых ракурсов для фотосессии.

Музей военной техники. Ненадолго прервём любование природными красотами и храмами. В музее можно будет зайти в настоящий боинг, посидеть за штурвалом и, конечно, сделать интересные фотографии на память.

Парк-питомник. Вы побываете на озере с гигантскими арапаймами, увидите пасущихся зебр, слонов, жирафов, лошадей, антилоп, альпак. Кормить их нельзя, а вот любоваться со стороны — сколько угодно.

Обед. Сделаем перерыв на отдых и обед в ресторане тайской национальной кухни.

Овечья ферма. И напоследок вас ждёт красивый парк со множеством скульптур, инсталляций и животных, гуляющих под открытым небом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, все входные билеты и сборы, обед
  • Заберём вас из вашего отеля и привезём после экскурсии обратно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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