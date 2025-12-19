Первая часть — озеро и пикник Спокойное утро у живописного озера создаёт настроение для отдыха. Вас ждут рыбалка, освежающие напитки и настоящий обед-барбекю из только что выловленной рыбы, а также ароматный обжаренный рис с курицей и овощами. Атмосфера полного расслабления и близости к природе позволяет перезагрузиться и насладиться моментом. Вторая часть — пляж Сай Кео После обеда вы отправитесь на знаменитый пляж Сай Кео, где для вас подготовлена уютная зона Blue Cafe с лежаками под навесом у самого моря, чистыми душевыми и удобными уборными. В вашем распоряжении — волейбольные мячи, мячи для игр в воде, каяки, маски для снорклинга и пляжные игрушки для детей. Это идеальное место, чтобы провести день в своём ритме. Финал программы — ужин у моря Заключительная часть дня — это теплый вечер на берегу и ужин у моря, который завершит путешествие яркими вкусами и мягким морским ветром. Такое сочетание озёрного отдыха и морской атмосферы создаёт незабываемые впечатления и ощущение полноценного отпуска. Важная информация:

Взять с собой: купальные принадлежности, полотенце, защитный крем, деньги на сувениры.