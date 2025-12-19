Насладитесь насыщенным днём, который начнётся у спокойного озера с рыбалкой и пикником на свежем воздухе.
После обеда вас ждёт расслабляющий отдых на пляже Сай Кео в зоне Blue Cafe и ужин у самой кромки моря. Идеальное сочетание природы, вкуса и атмосферы.
Описание водной прогулки
Первая часть — озеро и пикник Спокойное утро у живописного озера создаёт настроение для отдыха. Вас ждут рыбалка, освежающие напитки и настоящий обед-барбекю из только что выловленной рыбы, а также ароматный обжаренный рис с курицей и овощами. Атмосфера полного расслабления и близости к природе позволяет перезагрузиться и насладиться моментом. Вторая часть — пляж Сай Кео После обеда вы отправитесь на знаменитый пляж Сай Кео, где для вас подготовлена уютная зона Blue Cafe с лежаками под навесом у самого моря, чистыми душевыми и удобными уборными. В вашем распоряжении — волейбольные мячи, мячи для игр в воде, каяки, маски для снорклинга и пляжные игрушки для детей. Это идеальное место, чтобы провести день в своём ритме. Финал программы — ужин у моря Заключительная часть дня — это теплый вечер на берегу и ужин у моря, который завершит путешествие яркими вкусами и мягким морским ветром. Такое сочетание озёрного отдыха и морской атмосферы создаёт незабываемые впечатления и ощущение полноценного отпуска. Важная информация:
Взять с собой: купальные принадлежности, полотенце, защитный крем, деньги на сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военный пляж
- Озеро
Что включено
- Озеро
- Рыбалка, снасти и наживка
- Приватные беседки с разметками для телефонов и пепельницами
- Виски и кола в течении рыбалки и во время обеда
- Обед из пойманной рыбы и каопад
- Приватный пляж на территории Сай Кео
- Лежаки под навесом у моря
- Мячи для волейбола
- Детские игрушки
- Маски для снорклинга
- Каяки
- Ухоженные уборные и душевые
- Вода
- Ужин на закате у моря
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
- Взять с собой: купальные принадлежности
- Полотенце
- Защитный крем
- Деньги на сувениры
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
