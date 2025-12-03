читать дальше

посещением пляжа Голубая лагуна. Из гостиницы нас забрали утром и мы поехали на ферму где разводили рыбу. Гид Степан нас встретил объяснил все, очень много и интересно рассказывал про флору и фауну Таиланда. Предоставили удочки и наживку. Мы много наловили рыбы, и почти всю выпусти обратно. А телапию отправили на кухню, где ее и приготовили. После обеда поехали на море. Все великолепно.