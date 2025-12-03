Мои заказы

Лагуны – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Лагуны» в Паттайе, цены от 600 ฿. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Голубая лагуна - уединённый пляж
На автобусе
7 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Голубая лагуна - уединённый пляж
Начало: Холл Вашего отеля
«Райская лагуна вдали от шумных курортов — здесь вас ждёт незабываемый отдых»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
600 ฿ за человека
Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
10 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник, среда и пятница
13 дек в 07:00
16 дек в 07:00
2200 ฿ за человека
Пикник у озера, рыбалка и ужин в голубой лагуне
10 часов
Водная прогулка
Пикник у озера, рыбалка и ужин в голубой лагуне
Начало: Холл Вашего отеля
12 420 ฿ за всё до 13 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    3 декабря 2025
    Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
    Делюсь впечатлениями -рыбалка на озере - нам с мужем понравилось, наловили рыбы, отпустили, повезло с Даниилом- все рассказал, показал, было весело, дружно, запомнится надолго!
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2025
    Голубая лагуна - уединённый пляж
    Красивый пляж, но очень много людей…. в остальном все хорошо 👌
  • В
    Виктория
    24 августа 2023
    Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
    11.08.2023 года мы с дочерью взяли тур Пикник у озера + ужин в голубой лагуне. Ездили на рыбалку с дальнейшим
    посещением пляжа Голубая лагуна. Из гостиницы нас забрали утром и мы поехали на ферму где разводили рыбу. Гид Степан нас встретил объяснил все, очень много и интересно рассказывал про флору и фауну Таиланда. Предоставили удочки и наживку. Мы много наловили рыбы, и почти всю выпусти обратно. А телапию отправили на кухню, где ее и приготовили. После обеда поехали на море. Все великолепно.

