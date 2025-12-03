Групповая
до 20 чел.
Голубая лагуна - уединённый пляж
Начало: Холл Вашего отеля
«Райская лагуна вдали от шумных курортов — здесь вас ждёт незабываемый отдых»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
600 ฿ за человека
Водная прогулка
Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник, среда и пятница
13 дек в 07:00
16 дек в 07:00
2200 ฿ за человека
Водная прогулка
Пикник у озера, рыбалка и ужин в голубой лагуне
Начало: Холл Вашего отеля
12 420 ฿ за всё до 13 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика3 декабря 2025Делюсь впечатлениями -рыбалка на озере - нам с мужем понравилось, наловили рыбы, отпустили, повезло с Даниилом- все рассказал, показал, было весело, дружно, запомнится надолго!
- ЮЮлия24 марта 2025Красивый пляж, но очень много людей…. в остальном все хорошо 👌
- ВВиктория24 августа 202311.08.2023 года мы с дочерью взяли тур Пикник у озера + ужин в голубой лагуне. Ездили на рыбалку с дальнейшим
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Лагуны»
