25%
Круиз
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
Насладитесь панорамными видами Бангкока, прогуляйтесь по уникальным местам и завершите день круизом с ужином на реке Чао Прайя
Начало: По месту вашего проживания
«Круиз по реке через центральную часть Бангкока (1,5 часа) на шикарном лайнере с включённым в стоимость ужином»
Расписание: ежедневно в 10:30
13 сен в 10:30
14 сен в 10:30
$67
$89 за человека
Водная прогулка
Пикник у озера + ужин в голубой лагуне
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник, среда и пятница
17 сен в 07:00
24 сен в 07:00
2200 ฿ за человека
10%
Билеты
Вечерняя обзорная экскурсия по Паттайе с ужином и шоу
Начало: Отель
«Тайский колорит и развлечения Роскошный ужин: шведский стол в высокий сезон или сет-меню в низкий»
13 сен в 10:00
14 сен в 10:00
1980 ฿
2200 ฿ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил17 июня 2025Гид Александр, много рассказывал, отвечал на вопросы, было интересно. Программа понравилась, хотя с погодой немного не повезло. Круиз с ужином шикарен, ради него уже стоило поехать. Хоть и не любитель небоскребов, но смотровая с кофе тоже зашла. Спасибо.
- ВВиктория24 августа 202311.08.2023 года мы с дочерью взяли тур Пикник у озера + ужин в голубой лагуне. Ездили на рыбалку с дальнейшим
