Пляж танцующей девушки: уголок спокойствия в шумной Паттайе

Убежать от городской суеты к белому песку и лазурному морю
Хат Нанг Рам — пляж танцующей девушки — волшебное место для отдыха.

Белоснежный песок, чистейшая вода и хвойные деревья, в тени которых так приятно отдохнуть, делают этот уголок просто райским. Мы отвезём вас туда, чтобы вы расслабились и отдохнули, а после отвезём обратно в отель.
Пляж танцующей девушки: уголок спокойствия в шумной Паттайе
Пляж танцующей девушки: уголок спокойствия в шумной Паттайе
Пляж танцующей девушки: уголок спокойствия в шумной Паттайе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

09:00 — мы встретим вас у отеля на комфортабельном автомобиле.

10:00–10:30 — привезём на живописный пляж Хат Нанг Рам, он же пляж танцующей девушки.

11:00–16:00 — время релакса. Вы искупаетесь в лазурных водах, позагораете под ласковыми солнечными лучами или пообедаете в кафе традиционной тайской или европейской кухни.

17:00–17:30 — мы привезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход на пляж — 50 бат за чел., аренда лежака, обед — по желанию
  • Время выезда и обратной дороги можно изменить по вашему желанию. Но важно иметь в виду, что пляж Хат Нанг Рам закрывается в 16:00
  • Поездка проходит на комфортабельном седане Toyota
  • С вами будет один из членов нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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