Хат Нанг Рам — пляж танцующей девушки — волшебное место для отдыха. Белоснежный песок, чистейшая вода и хвойные деревья, в тени которых так приятно отдохнуть, делают этот уголок просто райским. Мы отвезём вас туда, чтобы вы расслабились и отдохнули, а после отвезём обратно в отель.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

09:00 — мы встретим вас у отеля на комфортабельном автомобиле.

10:00–10:30 — привезём на живописный пляж Хат Нанг Рам, он же пляж танцующей девушки.

11:00–16:00 — время релакса. Вы искупаетесь в лазурных водах, позагораете под ласковыми солнечными лучами или пообедаете в кафе традиционной тайской или европейской кухни.

17:00–17:30 — мы привезём вас обратно в отель.

Организационные детали