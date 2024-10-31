Хат Нанг Рам — пляж танцующей девушки — волшебное место для отдыха.
Белоснежный песок, чистейшая вода и хвойные деревья, в тени которых так приятно отдохнуть, делают этот уголок просто райским. Мы отвезём вас туда, чтобы вы расслабились и отдохнули, а после отвезём обратно в отель.
Белоснежный песок, чистейшая вода и хвойные деревья, в тени которых так приятно отдохнуть, делают этот уголок просто райским. Мы отвезём вас туда, чтобы вы расслабились и отдохнули, а после отвезём обратно в отель.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
09:00 — мы встретим вас у отеля на комфортабельном автомобиле.
10:00–10:30 — привезём на живописный пляж Хат Нанг Рам, он же пляж танцующей девушки.
11:00–16:00 — время релакса. Вы искупаетесь в лазурных водах, позагораете под ласковыми солнечными лучами или пообедаете в кафе традиционной тайской или европейской кухни.
17:00–17:30 — мы привезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на пляж — 50 бат за чел., аренда лежака, обед — по желанию
- Время выезда и обратной дороги можно изменить по вашему желанию. Но важно иметь в виду, что пляж Хат Нанг Рам закрывается в 16:00
- Поездка проходит на комфортабельном седане Toyota
- С вами будет один из членов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 1335 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий в Таиланде более 10 лет. Все наши программы эксклюзивны, аналогов нет. Мы отвечаем за насыщенность, качество и безопасность наших путешествий!Задать вопрос
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