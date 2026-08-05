Прозрачная вода, светлый пляж и открытые морские пейзажи — что может быть лучше расслабленного отдыха на необитаемом острове? Только возможность дополнить его снорклингом, прогулкой на сапборде, катанием на «плюшке» и рыбалкой! И если улов окажется съедобным, наша команда сразу приготовит для вас свежую рыбу на углях.
Описание экскурсии
7:30–8:30 — сбор путешественников из отелей
9:00–10:00 — дорога на катере к острову Ко Пай
10:30–12:00 — купание, снорклинг, прогулка на сапах и отдых
12:00–13:00 — обед
13:00–16:00 — катание на «плюшке», сапборде, рыбалка, купание и отдых
16:00–17:00 — возвращение на пирс, а после — развоз по отелям
Организационные детали
- Перед отплытием проведём инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- В стоимость входят трансфер туда-обратно, лёгкий завтрак, обед, безалкогольные напитки, коктейли на основе тайского рома, аренда снаряжения для снорклинга и рыбалки, пляжные маты и зонты, а также катание на «плюшке»
- По запросу организуем фотосессию (за доплату)
- Маршрут и программа могут корректироваться из-за погоды, состояния моря или требований береговой охраны
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$88
|Дети 4-11 лет
|$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.
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