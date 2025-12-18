Мои заказы

Пляжный отдых: поездка на военный живописный пляж Сай Кео из Паттайи

Экскурсия на военный пляж Сай Кео из Паттайи — это день отдыха на одном из самых чистых и красивых пляжей побережья.

Белый песок, прозрачная вода, спокойная атмосфера и потрясающие виды создают идеальные условия для купания и фотосессий. На пляже имеются бары и кафе. Можно взять в аренду шезлонг и понежиться на берегу Сиамского залива с коктейлем в руке.
Описание экскурсии

Пляж Сай Кео, расположенный на тайском острове Ко Самет, – это излюбленное место отдыха туристов. Он раскинулся вдоль восточного берега и является частью Национального парка Кхао Лаем Йа. Этот пляж вам понравится:
  • Береговая линия тянется на 780 метров, а её ширина варьируется от 20 до 30 метров.
  • Морское дно покрыто белым, мелким песком.
  • Вода отличается прозрачностью и чистотой, а глубина нарастает постепенно.
  • Благодаря мелководью в прибрежной зоне (первые 30-50 метров) Сай Кео идеально подходит для семей с детьми.
  • Пышная тропическая растительность и пальмы обеспечивают естественную тень, защищая отдыхающих от палящего солнца.

• Во время отливов пляжная полоса расширяется, предоставляя прекрасную возможность для вечерних прогулок и пробежек. Важная информация:

Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.

• Способы оплаты на месте:

  • наличными USD, THB — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
  • Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, коралловые тапочки, полотенце и деньги на сувениры и личные расходы.

Ежедневно в 08:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Входной билет на пляж
  • Страхование от несчастных случаев
Что не входит в цену
  • Питание и напитки
  • Аренда шезлонгов
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

