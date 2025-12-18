Экскурсия на военный пляж Сай Кео из Паттайи — это день отдыха на одном из самых чистых и красивых пляжей побережья.
Белый песок, прозрачная вода, спокойная атмосфера и потрясающие виды создают идеальные условия для купания и фотосессий. На пляже имеются бары и кафе. Можно взять в аренду шезлонг и понежиться на берегу Сиамского залива с коктейлем в руке.
Описание экскурсии
Пляж Сай Кео, расположенный на тайском острове Ко Самет, – это излюбленное место отдыха туристов. Он раскинулся вдоль восточного берега и является частью Национального парка Кхао Лаем Йа. Этот пляж вам понравится:
- Береговая линия тянется на 780 метров, а её ширина варьируется от 20 до 30 метров.
- Морское дно покрыто белым, мелким песком.
- Вода отличается прозрачностью и чистотой, а глубина нарастает постепенно.
- Благодаря мелководью в прибрежной зоне (первые 30-50 метров) Сай Кео идеально подходит для семей с детьми.
- Пышная тропическая растительность и пальмы обеспечивают естественную тень, защищая отдыхающих от палящего солнца.
• Во время отливов пляжная полоса расширяется, предоставляя прекрасную возможность для вечерних прогулок и пробежек. Важная информация:
Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
• Способы оплаты на месте:
- наличными USD, THB — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, коралловые тапочки, полотенце и деньги на сувениры и личные расходы.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Входной билет на пляж
- Страхование от несчастных случаев
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Аренда шезлонгов
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, THB
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, коралловые тапочки, полотенце и деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
