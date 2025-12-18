Пляж Сай Кео, расположенный на тайском острове Ко Самет, – это излюбленное место отдыха туристов. Он раскинулся вдоль восточного берега и является частью Национального парка Кхао Лаем Йа. Этот пляж вам понравится:

Береговая линия тянется на 780 метров, а её ширина варьируется от 20 до 30 метров.

Морское дно покрыто белым, мелким песком.

Вода отличается прозрачностью и чистотой, а глубина нарастает постепенно.

Благодаря мелководью в прибрежной зоне (первые 30-50 метров) Сай Кео идеально подходит для семей с детьми.

Пышная тропическая растительность и пальмы обеспечивают естественную тень, защищая отдыхающих от палящего солнца.

• Во время отливов пляжная полоса расширяется, предоставляя прекрасную возможность для вечерних прогулок и пробежек. Важная информация:

Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.

• Способы оплаты на месте: