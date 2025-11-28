Подводная охота на острове Ко Лан — это возможность познакомиться с подводным миром Сиамского залива, пройти обучение у инструктора и испытать азарт настоящего морского приключения.
Описание водной прогулки
Подводная охота на Ко Лане Экскурсия на остров Ко Лан подарит возможность погрузиться в подводный мир Сиамского залива и попробовать себя в подводной охоте. Программа подходит как для новичков, так и для опытных охотников. Инструктаж и экипировка Перед началом охоты гости проходят инструктаж по технике безопасности. Всем выдаётся специальное снаряжение: гидрокостюм, утяжелители, маска и трубка, ласты, охотничий нож и подводный арбалет (укороченный или удлинённый).
Погружения для разных уровней
Новички отправятся к коралловому рифу и будут погружаться на глубину 3–5 метров. Опытные участники смогут исследовать подводные ямы до 15 метров, где встречаются рыбы весом от 2 кг. Во время охоты можно увидеть барракуд, каранксов, крокодиловых сарганов, макрель, марлинов и других обитателей. Выловленные трофеи гости смогут забрать с собой или приготовить на месте. Дополнительные развлечения Кроме охоты, участникам предложат стрельбу из лука, бадминтон, катание на плюшке, а также рыбалку. За дополнительную плату можно покататься на водных лыжах, вейкборде, вейкскейте или управлять катером. Организация экскурсии Программа проходит в небольших группах под руководством опытного инструктора. Место охоты определяется в зависимости от сезона и погодных условий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ко Лан
- Сиамский залив
Что включено
- Трансфер из отеля в Паттайе и обратно
- Русский инструктор
- Экипировка
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Фотограф
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
