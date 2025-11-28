Подводная охота на Ко Лане Экскурсия на остров Ко Лан подарит возможность погрузиться в подводный мир Сиамского залива и попробовать себя в подводной охоте. Программа подходит как для новичков, так и для опытных охотников. Инструктаж и экипировка Перед началом охоты гости проходят инструктаж по технике безопасности. Всем выдаётся специальное снаряжение: гидрокостюм, утяжелители, маска и трубка, ласты, охотничий нож и подводный арбалет (укороченный или удлинённый).

Погружения для разных уровней

Новички отправятся к коралловому рифу и будут погружаться на глубину 3–5 метров. Опытные участники смогут исследовать подводные ямы до 15 метров, где встречаются рыбы весом от 2 кг. Во время охоты можно увидеть барракуд, каранксов, крокодиловых сарганов, макрель, марлинов и других обитателей. Выловленные трофеи гости смогут забрать с собой или приготовить на месте. Дополнительные развлечения Кроме охоты, участникам предложат стрельбу из лука, бадминтон, катание на плюшке, а также рыбалку. За дополнительную плату можно покататься на водных лыжах, вейкборде, вейкскейте или управлять катером. Организация экскурсии Программа проходит в небольших группах под руководством опытного инструктора. Место охоты определяется в зависимости от сезона и погодных условий.