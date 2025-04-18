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отличный фотограф. жаль, что некоторые из них были довольно короткими (спортивные мероприятия), но было очень весело. и хотя мой английский более чем плохой, гид объяснила мне все важное в краткой форме, чтобы я знала, что происходит и что предстоит.