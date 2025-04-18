Водная прогулка
Три чудо-острова Паттайи: активный отдых и морские приключения
Живите моментом в Паттайе: морские приключения с катанием на банане, рыбалкой и снорклингом
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 08:00
14 июн в 08:00
2000 ฿ за человека
Водная прогулка
Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
2200 ฿ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Автомобиль с русским водителем
Путешествуйте по Паттайе с личным водителем, выбирая маршруты и останавливаясь, где захотите
Начало: Ваш отель в Паттайе
Завтра в 09:00
13 июн в 09:00
18 212 ฿ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана18 апреля 2025Было весело! 🥳 Хорошо организована экскурсия. Ведущие Елена и Евгения молодцы.
- ЕЕвгений11 февраля 2025Экскурсия очень понравилась, было интересно, узнал много нового. Веселые, хорошо знающие свое дело и очень приятные в общении экскурсоводы-аниматоры. Удобный корабль. Все было очень хорошо. Спасибо за прекрасную экскурсию и отлично проведенный день!
- ААлина15 ноября 2022Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)Просто тур мечты, все отлично согласовано, действительно никаких вынужденных дополнительных затрат (были даже полотенца и постоянно новая вода). отличный гид,
- ДДмитрий18 июня 2022Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)Во время тура было весьма весело и главное недорого!)
- ЛЛола17 мая 2022Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)Я встретила новых друзей, которых никогда не забуду:)
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Ко Лан»
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2025
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