Все те, кто интересуется тайскими суевериями и обрядами — знают, о знаменитом на весь мир буддийском обряде «Перерождения», участники которого стремятся избавиться от неудач и привлечь фортуну.
Церемония ментального перерождение проходит
С чистого листа Обряд «Перерождения» глубоко укоренен в буддийской философии, где карма играет ключевую роль в формировании судьбы человека. Считается, что негативные поступки и мысли накапливаются, создавая препятствия на жизненном пути. Церемония направлена на символическое уничтожение этих негативных энергий, позволяя участнику начать все заново. Процесс «Перерождения» включает в себя ряд ритуальных действий, проводимых буддийскими монахами. Чтение мантр, молитвы, использование священных предметов и символов — все это направлено на очищение ауры и сознания участника. Этот ритуал проводится тайцами для того, чтобы изменить течение жизни. Тайцы верят, что именно из-за плохой кармы их преследуют неудачи, болезни, финансовые потери и прочие беды. И когда все становится совсем плохо, они приходят в храм, чтобы изменить свою жизнь посредством обряда. Важная информация:
- Чтобы пройти обряд «Перерождения», вам необходимы будут подношения, которые можно купить в местной лавке на территории храма. Стоят они, в среднем, от 200 до 300 ฿. Как правило подношение представляет набор, состоящий из еды, моющих средств, средств гигиены, свечей и других т. п. вещей, необходимых монахам для повседневной жизни.
- В течение программы с вами все время будет находиться русский сопровождающий-переводчик, обладающий компетенциями по тематике, однако он не ведет связный рассказ в течение трансфера к храму, но может отвечать на ваши вопросы или разъяснять интересующие вас нюансы и моменты ритуала.
- Не рекомендуем выбирать для поездки дни больших буддийских праздников из-за больших очередей из тайцев на прохождение ритуала.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Буддийский храм
- В котором проводится ритуал Перерождения
Что включено
- Работа русскогоязычного сопровождающего
- Трансферное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются все входные и проездные билеты по программе - 0 бат (доплат нет)
- Подношения (200 - 300 бат)
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00-09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
18 июл 2025
Очень интересная экскурсия! Гид Татьяна всё подробно объяснила ещё в автобусе, отвечала на вопросы, видно, что она живёт этим делом. Сам ритуал проходит быстро и состоит из нескольких частей, в
А
Арсений
25 мая 2025
Это скорее услуга, чем экскурсия, поэтому оценивать непросто. Но организация отличная: забрали вовремя, транспорт новый. По дороге Алексей всё объяснил и ответил на вопросы. Надеюсь, что сработает - даже отзыв написал для улучшения кармы)
Входит в следующие категории Паттайи
