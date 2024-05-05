Храмы и соборы Паттайи с гидом

Найдено 12 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Паттайе, цены от $82. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«06:30 Сбор по отелям07:00 Выезд из города09:30 Завтрак10:30 Пещерный храм Кхао Луанг»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Тайская Венеция и плавучие рынки: экскурсия из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу тайских традиций, посетив уникальные места Ампхавы и окрестностей с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле в Паттайе
«Храм Дракона Ват Сампхан — один из самых необычных в Таиланде»
Расписание: в четверг и субботу в 07:30
13 июня в 07:30
15 июня в 07:30
$100 за человека
Путешествие в провинцию Чачоенгсао
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
«Наше путешествие начнется с посещения величественного храма Wat Sothon Wararam Worawihan, который расположен на западном берегу реки Банг Паконг»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Двухдневное путешествие в Пном Рунг из Паттайи: храмы, пещеры и древние петроглифы
Погрузитесь в мир древних цивилизаций Таиланда, посетив храмовый комплекс Пном Рунг и другие уникальные места в компании профессионального гида
Начало: На ресепшене вашего отеля
«30 Храм драгоценных камней Ват Луанг Пии Сам и прилегающая к нему пещера»
Расписание: в понедельник в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
$172 за человека
Путешествие по пещерам и местам обитания духов из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада
Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда
Начало: У вашего отеля
«11:30 — Лесной храм — пристанище злых и добрых духов с озёрами и гигантскими — около 1 метра в диаметре»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$82 за человека
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
«Храм Священных стоп Будды на горе, с которой открываются феерические виды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
«В их числе — известный на весь мир храмовый комплекс Анкор-Ват и удивительный Та-Пром, где снимали фильм про Лару Крофт»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$1 480 за всё до 2 чел.
Древний Сиам - формат «всё включено»
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Древний Сиам из Паттайи с гидом
Погрузитесь в мир тайских легенд и архитектуры с экскурсией в Древний Сиам, полная программа с обедом
Начало: Из вашего отеля в Паттайе
«Храм-музей Эраван, символом которого является огромная медная скульптура трёхглавого слона, стоящая посреди сада с живописными каналами»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$90 за человека
Таиланд изнутри: в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Таиланд изнутри: путешествие по святым местам из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда, посетив уникальные святыни и места силы в компании единомышленников
Начало: На ресепшен вашего отеля
«10:00 Храм Ват Пра Пхуттхатабат»
Расписание: во вторник и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
$100 за человека
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Провинция Чонбури - фантастический регион, куда пока не добрались толпы туристов. Вы посетите древние пещеры, храмы, озера и водопады
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Посетите храм Ват Луанг Пи Сам с пещерой драгоценных камней»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Мы осмотрим посвящённую им пещеру с храмом»
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    5 мая 2024
    Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
    Ездили в храмовый комплекс, получилась индивидуальна экскурсия, только мы втроем и наш гид Анатолий. Нам очень понравилось,Анатолий очень хороший рассказчик, все спокойно рассказал, объяснил, ответил на все вопросы!!!
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
    Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
  • Л
    Людмила
    8 апреля 2024
    Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
    Интересный маршрут, все понравилось!
  • М
    Михаил
    30 марта 2024
    Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
    Программа понравилась. Посетили много аутентичных мест, гид Михаил на своем месте, хорошая речь, рассказывал интересно, на вопросы отвечал сходу. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    17 марта 2024
    Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
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    Таиланда. Экскурсия организована очень грамотно, на всех точках маршрута достаточно времени чтобы все осмотреть в комфортном темпе. Интересно было увидеть, такие отдаленные и самобытные, не туристические места Таиланда. Особенно понравилась встреча заката на лодке в городе Ампхава (тайская Венеция), это точно то, что стоит увидеть в жизни)

    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"
  • А
    Александр
    18 декабря 2022
    Путешествие в провинцию Чачоенгсао
    Отличная экскурсия. Поездка прошла интересно и с комфортом. На всех остановках было достаточно времени, нигде не спешили и не бежали. Достопримечательности на маршруте интересные, разные. Сергей охотно отвечал на все вопросы. Всё очень понравилось, рекомендую.
  • А
    Андрей
    12 июля 2022
    Паттайя: билет со скидкой в храм Истины
    Впечатляющий, гид на английском
  • L
    Lokesh
    30 июня 2022
    Паттайя: билет со скидкой в храм Истины
    Невероятно красивое архитектурное решение при смешивании 3-4 культур.
  • Е
    Елена
    22 декабря 2017
    Путешествие в провинцию Чачоенгсао
    Спасибо большое Вашей команде и гиду Сергею за массу ярких впечатлений. Все очень понравилось и маршрут, и экскурсия, и индивидуальный
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    подход к туристам. Желаем Вашей команде успехов в Новом году. Надеемся, что Вы подготовите для нас много интересного. Такую экскурсию можно порекомендовать и новичкам, кто в Тайланде впервые, и искушенным путешественникам. Преимущество индивидуальной поездки в том, что ты имеешь возможность уделить внимание тем объектам и фактам, которые тебя заинтересовали.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Соборы и храмы»

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  1. Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
  2. Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
  3. Тайская Венеция - в мини-группе из Паттайи
  4. Путешествие в провинцию Чачоенгсао
  5. Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 82 до 1 480. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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