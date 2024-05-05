1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Мини-группа
13 часов
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«06:30 Сбор по отелям07:00 Выезд из города09:30 Завтрак10:30 Пещерный храм Кхао Луанг»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Мини-группа
10 часов
Тайская Венеция и плавучие рынки: экскурсия из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу тайских традиций, посетив уникальные места Ампхавы и окрестностей с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле в Паттайе
«Храм Дракона Ват Сампхан — один из самых необычных в Таиланде»
Расписание: в четверг и субботу в 07:30
13 июня в 07:30
15 июня в 07:30
$100 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
«Наше путешествие начнется с посещения величественного храма Wat Sothon Wararam Worawihan, который расположен на западном берегу реки Банг Паконг»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Двухдневное путешествие в Пном Рунг из Паттайи: храмы, пещеры и древние петроглифы
Погрузитесь в мир древних цивилизаций Таиланда, посетив храмовый комплекс Пном Рунг и другие уникальные места в компании профессионального гида
Начало: На ресепшене вашего отеля
«30 Храм драгоценных камней Ват Луанг Пии Сам и прилегающая к нему пещера»
Расписание: в понедельник в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
$172 за человека
Мини-группа
9 часов
Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада
Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда
Начало: У вашего отеля
«11:30 — Лесной храм — пристанище злых и добрых духов с озёрами и гигантскими — около 1 метра в диаметре»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$82 за человека
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
«Храм Священных стоп Будды на горе, с которой открываются феерические виды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
«В их числе — известный на весь мир храмовый комплекс Анкор-Ват и удивительный Та-Пром, где снимали фильм про Лару Крофт»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$1 480 за всё до 2 чел.
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Древний Сиам из Паттайи с гидом
Погрузитесь в мир тайских легенд и архитектуры с экскурсией в Древний Сиам, полная программа с обедом
Начало: Из вашего отеля в Паттайе
«Храм-музей Эраван, символом которого является огромная медная скульптура трёхглавого слона, стоящая посреди сада с живописными каналами»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$90 за человека
Мини-группа
13 часов
Таиланд изнутри: путешествие по святым местам из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда, посетив уникальные святыни и места силы в компании единомышленников
Начало: На ресепшен вашего отеля
«10:00 Храм Ват Пра Пхуттхатабат»
Расписание: во вторник и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
$100 за человека
Мини-группа
11 часов
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Провинция Чонбури - фантастический регион, куда пока не добрались толпы туристов. Вы посетите древние пещеры, храмы, озера и водопады
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Посетите храм Ват Луанг Пи Сам с пещерой драгоценных камней»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Мы осмотрим посвящённую им пещеру с храмом»
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна5 мая 2024Ездили в храмовый комплекс, получилась индивидуальна экскурсия, только мы втроем и наш гид Анатолий. Нам очень понравилось,Анатолий очень хороший рассказчик, все спокойно рассказал, объяснил, ответил на все вопросы!!!
- ЕЕлена27 апреля 2024Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
- ЛЛюдмила8 апреля 2024Интересный маршрут, все понравилось!
- ММихаил30 марта 2024Программа понравилась. Посетили много аутентичных мест, гид Михаил на своем месте, хорошая речь, рассказывал интересно, на вопросы отвечал сходу. Спасибо
- ЕЕкатерина17 марта 2024Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
- ААлександр18 декабря 2022Отличная экскурсия. Поездка прошла интересно и с комфортом. На всех остановках было достаточно времени, нигде не спешили и не бежали. Достопримечательности на маршруте интересные, разные. Сергей охотно отвечал на все вопросы. Всё очень понравилось, рекомендую.
- ААндрей12 июля 2022Паттайя: билет со скидкой в храм ИстиныВпечатляющий, гид на английском
- LLokesh30 июня 2022Паттайя: билет со скидкой в храм ИстиныНевероятно красивое архитектурное решение при смешивании 3-4 культур.
- ЕЕлена22 декабря 2017Спасибо большое Вашей команде и гиду Сергею за массу ярких впечатлений. Все очень понравилось и маршрут, и экскурсия, и индивидуальный
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 82 до 1 480. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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