Мини-группа
до 12 чел.
Похороны неудач: в буддийский храм Паттайи за фортуной
Полежать в тайском гробу и пройти ритуал очищения кармы
Начало: От вашего отеля
«Церемония проходит в действующем буддийском храме»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 апр в 08:00
$31 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
Завтра в 09:00
2 апр в 09:00
от $210 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Водная прогулка в Паттайе
Насладитесь уникальной программой, включающей водопад Сарика, рафтинг и посещение местных святынь. Погрузитесь в атмосферу Таиланда и откройте его новые грани
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 05:30
2 апр в 05:30
9 апр в 05:30
$100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Буддистские храмы»
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