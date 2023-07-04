Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг

Путешествие на остров Сичанг для тех, кто устал от толп туристов. Уникальные достопримечательности, пляжный отдых и комфортный автомобиль ждут вас
Путешествие на остров Сичанг идеально для тех, кто хочет избежать толп туристов и насладиться тишиной. На комфортабельном автомобиле вы посетите китайский храм Джяо Пхе Као Яй, смотровую площадку с захватывающим
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видом на Сиамский залив, тайский храм для медитации и летнюю резиденцию короля Рамы V. Пляжный отдых и обед на выбор (европейская или тайская кухня) дополнят ваше путешествие. В завершение дня - возвращение на пирс и отплытие домой. Экскурсия включает рассказы о культуре, религии и традициях Таиланда

4.69
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортное авто-путешествие
  2. 🏯 Уникальные храмы и пещеры
  3. 🌅 Великолепные виды на Сиамский залив
  4. 🧘 Возможность медитации
  5. 🏖️ Пляжный отдых на малолюдном пляже
  6. 🍽️ Обед на выбор: европейская или тайская кухня
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
Сбежать от туристов: авто-путешествие по острову Сичанг
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Китайский храм Джяо Пхе Као Яй
  • Смотровая площадка
  • Тайский храм
  • Резиденция короля Рамы V
  • Пляж

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Остров Ко Sea Chang находится всего в 1,5 часах езды от Паттайи и практически неизведан русскими туристами.

  • По прибытии на остров мы на арендованном автомобиле отправимся в действующий китайский храм Джяо Пхе Као Яй, хранящий секреты мира фэн-шуй, или «науки мудрецов». Я расскажу об этой древней философии, основанной на представлениях китайцев о влиянии природы на судьбу человека.
  • Храм расположен на горе и размещается в нескольких пещерах. По преданию, после посещения пещеры «горного духа» (богини гармонии, процветания и сострадания Гуань Инь) ваша жизнь наполнится положительной энергией, приносящей любовь, счастье и благополучие. А тем, у кого на первом месте дела, пещера «1000 желаний» принесет удачу в бизнесе и торговле. Здесь вы сможете загадать заветное желание, написав его на алой ленте и приклеив ее на стену пещеры.
  • Затем мы посетим смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на остров и Сиамский залив. Здесь вы сможете насладиться красотой окружающей природы в умиротворенной обстановке.
  • Потом мы поедем в тайский храм, где можно остаться на несколько дней в качестве паломника — изучать буддизм и медитировать.
  • После вас ждет летняя резиденция короля Рамы V. В середине 19 века остров был популярен среди состоятельных тайцев и членов королевской семьи, и у короля здесь был очень красивый тиковый дворцовый комплекс. Один из уцелевших павильонов комплекса был позже перевезен в Бангкок. Сейчас он известен, как самый большой в мире дворец из золотого тика. От многих построек дворцового комплекса сохранились только руины. Единственной уцелевшей является круглый храм Атсадангнимит, возвышающийся на холме. Когда-то он служил местом для медитации короля.
  • Затем мы поедем на пляж, где будем купаться в чистом прозрачном море и вдоволь насладимся тишиной.
  • Здесь же мы пообедаем (на ваш выбор европейская или тайская кухня) и отдохнем.
  • После — возвращаемся на пирс и отплываем домой.

В путешествии я буду рассказывать об особенностях Таиланда, о культуре, религии, мировоззрении и ценностях местных жителей, о традиционной кухне, о жизни русского населения.

Организационные детали

  • Пожалуйста, обратите внимание, что оплатить экскурсию на месте можно только в баттах. Стоимость экскурсии составит 2700 бат.
  • Дополнительные расходы: билет на паром — 50 бат
  • Пирс на остров находится в 30 км от Паттайи. Паромы туда ходят каждые 2 часа, начиная с 8 утра. Паром до острова идет около 45 минут.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
2
3
1
2
1
И
4 июля 2023
Все понравилось
Марина
9 мар 2023
Очень интересно побывать на острове, где мало туристов, а русских почти нет совсем. Хорошее сочетание познавательного, красивой природы и отличного отдыха на голубом пляже. Только рекомендую ехать именно в рабочий день. Мне очень понравилось.
Очень интересно побывать на острове, где мало туристов, а русских почти нет совсем. Хорошее сочетание познавательного,Очень интересно побывать на острове, где мало туристов, а русских почти нет совсем. Хорошее сочетание познавательного,Очень интересно побывать на острове, где мало туристов, а русских почти нет совсем. Хорошее сочетание познавательного,Очень интересно побывать на острове, где мало туристов, а русских почти нет совсем. Хорошее сочетание познавательного,Очень интересно побывать на острове, где мало туристов, а русских почти нет совсем. Хорошее сочетание познавательного,
М
2 мар 2023
Отлично съездили! Никаких китайцев и никакого лишнего движения. Нет огромных автобусов с орущими гидами и суетящимися вокруг них туристами..,
Н
11 янв 2023
Совсем и далеко не гид, практически ни на один вопрос не получили ответ, больше был сопровождающим и не более того.
O
25 фев 2020
Экскурсия очень понравилась. Везде сводили, все показали. И храмы и обзорные площадки. На пляже было человек 10, за лежаки платить не надо. Если сможете арендовать мопед то еще что то,
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говорит, сможет показать, но мы с детьми были. Цены на еду бат на 20 дороже чем на материке.
Людей вообще никого, обязательно ехать в будний день. Пляж не лучше чем на колане, но народу мало, глубина входа нормальная, был сильный ветер и были волны большие, ребенок на круге накатался.

Дмитрий
31 янв 2020
Очень понравилась экскурсия с Сергеем. Очень легко и комфортно общаться. Перемещались по локациям в удобном для нас темпе. Узнали новые интересные факты, посмотрели красивые места, провели свободное время. Мы остались довольны.
Т
16 ноя 2019
Хороший дневной маршрут из Паттайи на остров Ко Сичанг. Сам маршрут, его экскурсионная программа, а также посещение пляжа на острове очень понравились. Сам остров действительно уютный и не наводнен толпами
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туристов в будние дни (как, например,остров Ко Лан). Сергей довольно долго живёт в Таиланде, неплохо знает историю страны, а благодаря большому количеству путешествий по Таиланду и другим странам Юго-Восточной Азии, которые он совершил, слушать его рассказы во время экскурсии и просто общаться с ним очень интересно. Рекомендую данный маршрут с Сергеем в качестве гида для тех, кто на один день хочет разнообразить пляжный отдых в Паттайе.

К
30 мая 2019
Экскурсия понравилась, действительно не туристическое место.
Н
7 мар 2018
Экскурсия понравилась, действительно без суеты и толп туристов посетили чудесный тихий остров Сичанг, при этом прокатились на авто, пароме и по острову на мопедах. Обьехав остров, увидели жизнь простых островчан,
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побывали в нескольких храмах, поучавствовали в обрядах, погуляли по территории бывшей резиденции короля и в завершение программы были награждены купанием и обедом на чистом песочном пляжике. День получился насыщенный, но без суеты, Сергей забрал нас вовремя, никуда мы не заезжали и в отеле были засветло. В качестве частной экскурсии рекомендую гида и остров!

Светлана
20 янв 2018
Отличное мини-путешествие и хороший способ сбежать из шумной Паттайи на тихий, уютный и очень аутентичный остро Си Чанг. Сергей - хороший компаньон и организатор. Мы посетили интересные и красивые видовые
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места, побывали в храмах, загадали желания и искупались на тихом и красивом пляже. Поездка на байке до пирса в Си Рачу добавила своего «изюма» в поездку. Рекомендую и компаниям и «туристам-индивидуалам»!

Т
26 дек 2017
Экскурсия понравилась, Сергей давно здесь живёт и многое знает, с удовольствием отвечает на все вопросы. Хотелось бы, может быть, больше информации об истории острова, но с другой стороны,это вам не
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храмовые экскурсии, где грузят исторической информацией о буддизме и истории страны. Тут все понятно, красиво, компактно, езди себе, наслаждайся. Так что спасибо Сергею,с удовольствием с ним ещё куда-нибудь съездим. Будем рекомендовать друзьям.
Всем, приятных впечатлений, Татьяна.

Наталия
5 июня 2017
Спасибо за экскурсию! Было интересно, познавательно и просто здорово побывать в красивых и необычных местах, в стороне от проторенных туристических троп, без толпы и забитых битком автобусов. Нам понравилось! Буду ещё обращаться к этому ресурсу и рекомендовать его друзьям.
Е
21 янв 2017
Спасибо гиду Сергею за содержательную и и интересную экскурсию. С удовольствием посетили храмы, где загадали желания,взорвали хлопушки на горе. Прогулялись по резиденции короля. В завершении покупались на маленьком уютном пляже.

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