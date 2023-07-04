читать дальше говорит, сможет показать, но мы с детьми были. Цены на еду бат на 20 дороже чем на материке.

Людей вообще никого, обязательно ехать в будний день. Пляж не лучше чем на колане, но народу мало, глубина входа нормальная, был сильный ветер и были волны большие, ребенок на круге накатался.

Экскурсия очень понравилась. Везде сводили, все показали. И храмы и обзорные площадки. На пляже было человек 10, за лежаки платить не надо. Если сможете арендовать мопед то еще что то,