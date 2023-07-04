Путешествие на остров Сичанг идеально для тех, кто хочет избежать толп туристов и насладиться тишиной. На комфортабельном автомобиле вы посетите китайский храм Джяо Пхе Као Яй, смотровую площадку с захватывающим
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное авто-путешествие
- 🏯 Уникальные храмы и пещеры
- 🌅 Великолепные виды на Сиамский залив
- 🧘 Возможность медитации
- 🏖️ Пляжный отдых на малолюдном пляже
- 🍽️ Обед на выбор: европейская или тайская кухня
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Китайский храм Джяо Пхе Као Яй
- Смотровая площадка
- Тайский храм
- Резиденция короля Рамы V
- Пляж
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Остров Ко Sea Chang находится всего в 1,5 часах езды от Паттайи и практически неизведан русскими туристами.
- По прибытии на остров мы на арендованном автомобиле отправимся в действующий китайский храм Джяо Пхе Као Яй, хранящий секреты мира фэн-шуй, или «науки мудрецов». Я расскажу об этой древней философии, основанной на представлениях китайцев о влиянии природы на судьбу человека.
- Храм расположен на горе и размещается в нескольких пещерах. По преданию, после посещения пещеры «горного духа» (богини гармонии, процветания и сострадания Гуань Инь) ваша жизнь наполнится положительной энергией, приносящей любовь, счастье и благополучие. А тем, у кого на первом месте дела, пещера «1000 желаний» принесет удачу в бизнесе и торговле. Здесь вы сможете загадать заветное желание, написав его на алой ленте и приклеив ее на стену пещеры.
- Затем мы посетим смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на остров и Сиамский залив. Здесь вы сможете насладиться красотой окружающей природы в умиротворенной обстановке.
- Потом мы поедем в тайский храм, где можно остаться на несколько дней в качестве паломника — изучать буддизм и медитировать.
- После вас ждет летняя резиденция короля Рамы V. В середине 19 века остров был популярен среди состоятельных тайцев и членов королевской семьи, и у короля здесь был очень красивый тиковый дворцовый комплекс. Один из уцелевших павильонов комплекса был позже перевезен в Бангкок. Сейчас он известен, как самый большой в мире дворец из золотого тика. От многих построек дворцового комплекса сохранились только руины. Единственной уцелевшей является круглый храм Атсадангнимит, возвышающийся на холме. Когда-то он служил местом для медитации короля.
- Затем мы поедем на пляж, где будем купаться в чистом прозрачном море и вдоволь насладимся тишиной.
- Здесь же мы пообедаем (на ваш выбор европейская или тайская кухня) и отдохнем.
- После — возвращаемся на пирс и отплываем домой.
В путешествии я буду рассказывать об особенностях Таиланда, о культуре, религии, мировоззрении и ценностях местных жителей, о традиционной кухне, о жизни русского населения.
Организационные детали
- Пожалуйста, обратите внимание, что оплатить экскурсию на месте можно только в баттах. Стоимость экскурсии составит 2700 бат.
- Дополнительные расходы: билет на паром — 50 бат
- Пирс на остров находится в 30 км от Паттайи. Паромы туда ходят каждые 2 часа, начиная с 8 утра. Паром до острова идет около 45 минут.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Паттайе
Провёл экскурсии для 226 туристов
Живу в Паттайе около 7 лет, занимаюсь индивидуальными турами и многодневными путешествиями по стране для туристов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
4 июля 2023
Все понравилось
Марина
9 мар 2023
Очень интересно побывать на острове, где мало туристов, а русских почти нет совсем. Хорошее сочетание познавательного, красивой природы и отличного отдыха на голубом пляже. Только рекомендую ехать именно в рабочий день. Мне очень понравилось.
М
Максим
2 мар 2023
Отлично съездили! Никаких китайцев и никакого лишнего движения. Нет огромных автобусов с орущими гидами и суетящимися вокруг них туристами..,
Н
Наталья
11 янв 2023
Совсем и далеко не гид, практически ни на один вопрос не получили ответ, больше был сопровождающим и не более того.
O
Oleg
25 фев 2020
Экскурсия очень понравилась. Везде сводили, все показали. И храмы и обзорные площадки. На пляже было человек 10, за лежаки платить не надо. Если сможете арендовать мопед то еще что то,
Дмитрий
31 янв 2020
Очень понравилась экскурсия с Сергеем. Очень легко и комфортно общаться. Перемещались по локациям в удобном для нас темпе. Узнали новые интересные факты, посмотрели красивые места, провели свободное время. Мы остались довольны.
Т
Тимофей
16 ноя 2019
Хороший дневной маршрут из Паттайи на остров Ко Сичанг. Сам маршрут, его экскурсионная программа, а также посещение пляжа на острове очень понравились. Сам остров действительно уютный и не наводнен толпами
К
Климова
30 мая 2019
Экскурсия понравилась, действительно не туристическое место.
Н
Наталья
7 мар 2018
Экскурсия понравилась, действительно без суеты и толп туристов посетили чудесный тихий остров Сичанг, при этом прокатились на авто, пароме и по острову на мопедах. Обьехав остров, увидели жизнь простых островчан,
Светлана
20 янв 2018
Отличное мини-путешествие и хороший способ сбежать из шумной Паттайи на тихий, уютный и очень аутентичный остро Си Чанг. Сергей - хороший компаньон и организатор. Мы посетили интересные и красивые видовые
Т
Татьяна
26 дек 2017
Экскурсия понравилась, Сергей давно здесь живёт и многое знает, с удовольствием отвечает на все вопросы. Хотелось бы, может быть, больше информации об истории острова, но с другой стороны,это вам не
Наталия
5 июня 2017
Спасибо за экскурсию! Было интересно, познавательно и просто здорово побывать в красивых и необычных местах, в стороне от проторенных туристических троп, без толпы и забитых битком автобусов. Нам понравилось! Буду ещё обращаться к этому ресурсу и рекомендовать его друзьям.
Е
Елена
21 янв 2017
Спасибо гиду Сергею за содержательную и и интересную экскурсию. С удовольствием посетили храмы, где загадали желания,взорвали хлопушки на горе. Прогулялись по резиденции короля. В завершении покупались на маленьком уютном пляже.
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