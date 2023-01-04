Цветочный рынок. Яркие сочные цветы с разноцветными оттенками с невероятным запахом.
Китайский Квартал.
Статуя Большого Будды.
Пиксельный небоскреб.
Площадка с прозрачным полом на высоте более 300 метров.
Храм Утренней Зари.
Домашний обед в семейном ресторане
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
«Семь секретов Бангкока» - семь знаковых мест для посещения!:
1. Цветочный Квартал: крупнейший цветочный маркет в Королевстве! Миллионы свежесрезанных цветов!
2. Китайский Квартал: Чайнатаун это – Маленький Китай! В этом первозданном виде он сохранился только в Бангкоке.
3. Большой Будда: Мега-изваяние Великого Учителя! Чтобы увидеть его лицо - придется закинуть голову!
4. Башня Маханакхон: Этот небоскреб не ошибка из матрицы! Архитектурный шедевр из пикселей в нашей реальности.
5. И, конечно, – храм: его создатель увидел этот храм, освященным Утренней Зарей. Днем он не менее красив.
6. Обед: Традиционная тайская домашняя еда в семейном ресторане с рецептурой «от Мамы».
только в этой программе!
7. Айконсиам: мега-торговый-центр. Все мировые брэнды под одной крышей на 32 этажах.
Вторник, среда, суббота и воскресенье
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туда — обратно
Входные билеты
Русский гид
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, суббота и воскресенье
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Для Храмов: одежда
Закрывающая плечи
Ноги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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