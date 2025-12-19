Мои заказы

Тайское Сафари - два контактных зоопарка

Тайское Сафари — яркое приключение для всей семьи! Два контактных зоопарка - десятки дружелюбных животных вокруг.

Вас ждут живописные площадки для фото, водопад с прудом карпов кои и атмосфера настоящего тропического чуда. Завершит день вкусный обед и море впечатлений, которые хочется пережить снова!
Тайское Сафари - два контактных зоопарка
Тайское Сафари - два контактных зоопарка
Тайское Сафари - два контактных зоопарка

Описание трансфер

Вас ждут два контактных зоопарка — легендарный Кхао Кхео и тигровый парк Сири, катание на слонах, кормление крокодилов и гигантских рыб, встречи с умилительными и редкими животными. Сделаете десятки красочных фото у водопада с озером, где плавают роскошные карпы кои. А в завершение — насыщенный и вкусный обед. Это идеальная семейная приключенческая экскурсия, полная эмоций, природы и удивительных открытий!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Khao Kheow Open Zoo
  • Siri Tiger Safari
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Входные билеты
  • Русскоязычный гид
  • Катание на слонах
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Фото по 100 бат, корм от 20 бат
  • Корм для животных
  • Фото с крокодилом
  • Фото со львенком
  • Фото с маленьким орангутангом в обнимк
  • Фото слон поднимает на хоботе
  • Покормить тигренка молоком
  • Катание на лошадях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии из Паттайи

Как у Анджелины Джоли: поездка к мастеру тайских татуировок
На машине
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Как у Анджелины Джоли: поездка к мастеру тайских татуировок
Путешествие в глубинку Таиланда к мастеру Сак Янт. Уникальная возможность сделать татуировку с глубоким смыслом и узнать её историю
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $200 за всё до 4 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
На машине
5 часов
33 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Покормить жирафов, поздороваться с ленивцем и потрогать носорогов
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$34 за человека
Поезд сквозь зонты и «тайская Венеция» - из Паттайи
На автобусе
На поезде
13 часов
-
10%
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Поезд сквозь зонты и «тайская Венеция» - из Паттайи
Рынок Меклонг, Ампхава, светлячки и буддийский храм в дереве
Начало: От вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Сегодня в 06:00
21 дек в 06:00
$90$100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе