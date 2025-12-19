Тайское Сафари — яркое приключение для всей семьи! Два контактных зоопарка - десятки дружелюбных животных вокруг.
Вас ждут живописные площадки для фото, водопад с прудом карпов кои и атмосфера настоящего тропического чуда. Завершит день вкусный обед и море впечатлений, которые хочется пережить снова!
Описание трансферВас ждут два контактных зоопарка — легендарный Кхао Кхео и тигровый парк Сири, катание на слонах, кормление крокодилов и гигантских рыб, встречи с умилительными и редкими животными. Сделаете десятки красочных фото у водопада с озером, где плавают роскошные карпы кои. А в завершение — насыщенный и вкусный обед. Это идеальная семейная приключенческая экскурсия, полная эмоций, природы и удивительных открытий!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Khao Kheow Open Zoo
- Siri Tiger Safari
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входные билеты
- Русскоязычный гид
- Катание на слонах
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото по 100 бат, корм от 20 бат
- Корм для животных
- Фото с крокодилом
- Фото со львенком
- Фото с маленьким орангутангом в обнимк
- Фото слон поднимает на хоботе
- Покормить тигренка молоком
- Катание на лошадях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
