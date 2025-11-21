Групповая
до 20 чел.
Остров Самет: ваш тропический рай
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
22 ноя в 07:30
1400 ฿ за человека
Групповая
до 20 чел.
Тропический сад Нонг Нуч
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
22 ноя в 07:30
1000 ฿ за человека
Водная прогулка
Незабываемый отдых на Острове Принцессы
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
24 ноя в 07:00
2400 ฿ за человека
