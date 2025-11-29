Мои заказы

Вечерняя обзорная экскурсия по Паттайе с ужином и шоу

Живописные храмы, колоритный плавучий рынок, захватывающая панорама города и огни вечерней Паттайи во время ужина с шоу в великолепном дворце. Вас ждут яркие впечатления и атмосфера настоящего праздника!
Вечерняя обзорная экскурсия по Паттайе с ужином и шоу
Вечерняя обзорная экскурсия по Паттайе с ужином и шоу
Вечерняя обзорная экскурсия по Паттайе с ужином и шоу

Описание билета

Лучшая программа для всей семьи для знакомства с городом - курортом Паттайя.
  • Тайские храмы и духовные практики Золотой храм Паттайи: крупнейший храмовый комплекс провинции Чонбури. Монахи дарят благословение и повязывают нить «сай син» на удачу. Желающие могут пройти ритуал «Похороны неудач».
  • Атмосфера и традиции Таиланда Плавучий рынок: прогулка на традиционной лодке по каналам, колоритные лавки и сувениры. Маяк Паттайи: живописное место у моря с атмосферой курорта.
  • Живописные виды Обзорная площадка над Паттайей: потрясающая панорама города и отличное место для фотосессии. Обзорная площадка у Храма Истины: великолепный вид на величественный храм и побережье.
  • Тайский колорит и развлечения Роскошный ужин: шведский стол в высокий сезон или сет-меню в низкий. Феерическое шоу трансвеститов: яркое представление во время ужина. Дворец миллиардера Бан Сукхавади: прогулка по парку с павлинами и «садом деревьев будущего».

• Организация тура Ежедневно: с 10:00 до 21:00 Важная информация:

  • Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
  • Что взять с собой: Одежду для посещения храмов (покрывающую плечи, зону декольте и колени), Гаджеты и зарядные устройства к ним, Деньги на личные расходы, Хорошее настроение.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в обе стороны из отелей Паттайи
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Все входные билеты по программе
  • Ужин с шоу-программой
Что не входит в цену
  • Пожертвование в храм, в случае прохождения ритуала - оплачивается отдельно
  • В храмах предусмотрены парео для общего пользования, но их наличие в необходимом количестве не гарантированно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель
Завершение: Привезем в отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
  • Что взять с собой: Одежду для посещения храмов (покрывающую плечи, зону декольте и колени), Гаджеты и зарядные устройства к ним, Деньги на личные расходы, Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии из Паттайи

Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
30 ноя в 11:00
$128 за человека
«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
1 час 15 минут
7 отзывов
Билеты
«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на шоу в кабаре
Начало: 464 หมู่ที่ 9 Muang Pattaya, Bang Lamung District
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1000 ฿ за билет
Обзорная экскурсия по Паттайе
7 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Паттайе
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 12:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1711 ฿ за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе