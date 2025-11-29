Живописные храмы, колоритный плавучий рынок, захватывающая панорама города и огни вечерней Паттайи во время ужина с шоу в великолепном дворце. Вас ждут яркие впечатления и атмосфера настоящего праздника!
Описание билетаЛучшая программа для всей семьи для знакомства с городом - курортом Паттайя.
- Тайские храмы и духовные практики Золотой храм Паттайи: крупнейший храмовый комплекс провинции Чонбури. Монахи дарят благословение и повязывают нить «сай син» на удачу. Желающие могут пройти ритуал «Похороны неудач».
- Атмосфера и традиции Таиланда Плавучий рынок: прогулка на традиционной лодке по каналам, колоритные лавки и сувениры. Маяк Паттайи: живописное место у моря с атмосферой курорта.
- Живописные виды Обзорная площадка над Паттайей: потрясающая панорама города и отличное место для фотосессии. Обзорная площадка у Храма Истины: великолепный вид на величественный храм и побережье.
- Тайский колорит и развлечения Роскошный ужин: шведский стол в высокий сезон или сет-меню в низкий. Феерическое шоу трансвеститов: яркое представление во время ужина. Дворец миллиардера Бан Сукхавади: прогулка по парку с павлинами и «садом деревьев будущего».
• Организация тура Ежедневно: с 10:00 до 21:00 Важная информация:
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
- Что взять с собой: Одежду для посещения храмов (покрывающую плечи, зону декольте и колени), Гаджеты и зарядные устройства к ним, Деньги на личные расходы, Хорошее настроение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны из отелей Паттайи
- Сопровождение русскоязычного гида
- Все входные билеты по программе
- Ужин с шоу-программой
Что не входит в цену
- Пожертвование в храм, в случае прохождения ритуала - оплачивается отдельно
- В храмах предусмотрены парео для общего пользования, но их наличие в необходимом количестве не гарантированно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель
Завершение: Привезем в отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
