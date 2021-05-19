Полезная информация о Пхукете
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Местное время в Пхукете
01:5926
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Пхукет
|По-английски
|Phuket
|Столица региона
|Пхукет является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Пхукете
|Население города
|89 072 чел.
|Аэропорт
|Пхукет HKT
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|28 м. от уровня моря
Подробная статья
Где находится Пхукет на карте
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