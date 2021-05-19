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Полезная информация о Пхукете

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Местное время в Пхукете
01:5926
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаПхукет
По-английскиPhuket
Столица регионаПхукет является столицей региона
Статья о городеСтатья о Пхукете
Население города89 072 чел.
АэропортПхукет HKT
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота28 м. от уровня моря

Подробная статья

Пхукет
Пхукет — лучший остров Андаманского моря Индийского океана

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Популярные экскурсии в Пхукете

Сказочные острова Пхи-Пхи и Кай
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$
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за чел.
Увлекательная морская прогулка на знаменитые группы островов Пхи-Пхи и Кай. Это полноценный тур с трансфером и питанием. Во время него вы увидите мест...
Озеро Чеолан (авторская экскурсия из цикла "Сокровища Королевства")
Озеро Чеолан (авторская экскурсия из цикла "Сокровища Королевства")
$
72
за чел.
Острова Майтон, Корал и Рача
Острова Майтон, Корал и Рача
4.8
5 отзывов
$
42
за чел.
Возможность сбежать от городской суеты в тихое райское место – тур на острова Майтон, Корал и Рача рядом с Пхукетом. Здесь вы сможете попробовать тайс...
Полеты в джунглях
Полеты в джунглях
4
2 отзыва
$
89.5
за чел.
Хануман – почитаемое в индуизме божество в обличии обезьяны. Ему приписывают невероятную быстроту и силу. По легенде Хануман однажды смог перелететь ч...
Первое свидание с Пхукетом
Первое свидание с Пхукетом
4.9
98 отзывов
$
128
за чел.
Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
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Пхукет
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