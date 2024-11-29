Из Пхукета - на остров Яо Яй

Побывать в нетуристическом уголке Таиланда, отдохнуть на белом песке и пообщаться со слонами
Вы отправитесь на малоизвестный остров в заливе Пханг Нга, который поразит вас обилием зелени, чистотой воды и уютной атмосферой.

Покормите обезьян, приготовите кокосовую сладость, расслабитесь на живописном пляже и полюбуетесь пейзажами.

Мы расскажем, почему этот остров называют мусульманским, чем занимаются местные жители и бывают ли слонята-близнецы.
5
2 отзыва
Из Пхукета - на остров Яо Яй
Из Пхукета - на остров Яо Яй
Из Пхукета - на остров Яо Яй
Ближайшие даты:
17
фев19
фев21
фев24
фев27
фев1
мар2
мар
Время начала: 09:00

Описание водной прогулки

На скоростном катере мы поедем к острову Яо Яй, где пересядем на комфортабельный трансфер. У вас будет яркий и насыщенный день:

  • Вы увидите, как обезьяны собирают кокосы, угостите этих умных животных фруктами и сфотографируетесь с ними
  • Приготовите тайский кокосовый десерт по традиционному рецепту под чутким руководством мастера
  • Отдохнёте на чистейшем пляже — поплаваете, позагораете или насладитесь коктейлями
  • Покормите слонов и услышите много интересных фактов о них
  • Побываете на красивом пирсе, откуда открывается потрясающий вид на скальные острова
  • Побродите по белоснежному песку на необитаемой части острова
  • Поужинаете в ресторане тайской кухни, а ещё, если захотите, посетите ферму лобстеров и купите морские деликатесы (их вам могут сразу приготовить в ресторане)

Организационные детали

  • В стоимость включено: такси от вашего отеля до причала, поездка на скоростном катере в обе стороны, трансфер на острове, вход в слоновник и обезьянник, фрукты для животных, мастер-класс по приготовлению сладостей, сопровождение гида
  • Если в группе будет меньше четырёх путешественников, вместо машины мы поедем по острову на байках — мы вас научим. Если вас будет больше, но вы всё равно захотите ехать на байках, нужно будет доплатить 300 бат за каждый байк после четвёртого
  • Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки, аренда дополнительного байка
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елизавета
29 ноя 2024
У нас получилась индивидуальная экскурсия. Очень насыщенно - покатались по острову на байках, посмотрели местный быт, красивые пляжи, слонов.
Всем рассказываю как обезьянка нам сбросила кокос и мы «добывали» мякоть старым способом.
Пока ждали трансфер обратно, ловили крабиков в отлив.
Сабри и его девушка - супер организаторы - рекомендуем! Экскурсия запоминающаяся и ни на что не похожая
Н
2 ноя 2024
31 октября побывали на экскурсии на острове Яо Яй. День был потрясающий! Красивые виды как с картинки, животные, с которыми можно общаться. Гладить и кормить слонов, наблюдать за обезьянами, кормить
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обезьян. В путешествии по острову вы увидите как живут коренные тайцы, прикоснетесь к их образу жизни, увидите типичные дома и хозяйства. Мы побывали на трёх красивейших пляжах и везде с наслаждением поплавали. Огромный плюс - отсутствие туристов. Этот день будет только ваш) Сабри прекрасный организатор, можно ни о чем не задумываться. Он всё придумает и организует, в случае заминки с программой моментально предложит ещё более интересный вариант. Легко импровизирует. С Сабри интересно и познавательно беседовать. Спасибо за прекрасный день)

31 октября побывали на экскурсии на острове Яо Яй. День был потрясающий! Красивые виды как с31 октября побывали на экскурсии на острове Яо Яй. День был потрясающий! Красивые виды как с31 октября побывали на экскурсии на острове Яо Яй. День был потрясающий! Красивые виды как с31 октября побывали на экскурсии на острове Яо Яй. День был потрясающий! Красивые виды как с31 октября побывали на экскурсии на острове Яо Яй. День был потрясающий! Красивые виды как с31 октября побывали на экскурсии на острове Яо Яй. День был потрясающий! Красивые виды как с31 октября побывали на экскурсии на острове Яо Яй. День был потрясающий! Красивые виды как с

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