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обезьян. В путешествии по острову вы увидите как живут коренные тайцы, прикоснетесь к их образу жизни, увидите типичные дома и хозяйства. Мы побывали на трёх красивейших пляжах и везде с наслаждением поплавали. Огромный плюс - отсутствие туристов. Этот день будет только ваш) Сабри прекрасный организатор, можно ни о чем не задумываться. Он всё придумает и организует, в случае заминки с программой моментально предложит ещё более интересный вариант. Легко импровизирует. С Сабри интересно и познавательно беседовать. Спасибо за прекрасный день)