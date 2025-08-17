Мои заказы

Рыбалка на Самуи

Найдено 5 экскурсий в категории «Рыбалка» на Самуи, цены от $59. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Самуи
На машине
9 часов
49 отзывов
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
«Вы прикоснётесь к китайским, японским и индийским верованиям, покормите рыбок и черепах»
11 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$190 за всё до 6 чел.
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
8 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$71 за человека
Джип-сафари: весь Самуи за один день
На машине
Джиппинг
8 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
«Вы помедитируете, слушая шум потока воды, и отдохнете у подножия водопада, наблюдая за рыбками Гарра Руфа в прозрачной воде (любителям пилинга эти обитатели придутся особенно по душе)»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$59 за человека
Поймай марлина: рыболовная экспедиция у берегов Самуи
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Поймай марлина: рыболовная экспедиция
Погрузитесь в мир рыбалки на Самуи! На шхуне с опытным экипажем вы отправитесь к секретным местам для улова тунца и барракуды
«Вас ждёт не просто ловля рыбы, а возможность взглянуть на мир глазами местных жителей»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$350 за всё до 5 чел.
Вокруг Самуи на катамаране
4.5 часа
Водная прогулка
Вокруг Самуи на катамаране
Индивидуальная прогулка на катамаране вокруг Самуи подарит вам незабываемые виды и море развлечений. Присоединяйтесь к приключению, которое не займет весь день
«По желанию прокатитесь на сапах или воспользуетесь снаряжением для рыбалки»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$1600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    17 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Дата посещения: 16 августа 2025
    Экскурсия очень понравилась. Всё прошло на одном дыхании. Интересные локации. Андрей приятный собеседник, вежливый и грамотный гид. Комфортно, неутомительно, интересно! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    1 декабря 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Отличная экскурсия! Встреча вовремя. Интересный маршрут. Андрей настоящий знаток острова, его достопримечательностей, истории и культуры. Рассказывает интересно. День пролетел, как один час! Мы получили много интересной информации и чудесных впечатлений. Однозначно рекомендую!
  • А
    Антон
    6 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Спасибо Андрею. Отличный расказчик. Интересные места интересные истории.
  • О
    Ольга
    28 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид — настоящий профессионал: рассказывает увлекательно,
    читать дальше

    с любовью к острову и глубоким знанием культуры. Узнали множество неожиданных фактов и легенд, почувствовали особую атмосферу и спокойствие этих мест. Всё организовано с уважением, вниманием и душевным теплом. Великолепное сочетание познавательного и духовного опыта. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Самуи не глазами туриста, а глазами знающего проводника!

  • N
    Nadezhda
    10 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Андрей, поразил своей глубиной знаний, порадовал своими жизненными позициями, и создал непринужденную обстановку на экскурсии, однозначно рекомендую.
  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Огромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и дух захватывающих эмоций!!! Том ям на Самуи самый вкусный!!!!
  • Н
    Наталья
    27 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Сегодня прошла наша замечательная экскурсия!
    Андрей открыл для нас Самуй с различных ракурсов- посетили и узнали все про исторические значимые объекты,окунулись
    читать дальше

    в волшебство джунглей, исполнили свои гастрономические желания!
    Хочу присоединиться к предыдущим отзывам гостей, Андрей,действительно, очень интересно знакомит с островом, с жизнью на острове, очень чуток к нашим пожеланиям! Спасибо большое!!!

  • И
    Игорь
    26 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Андрей - отличный гид, всё было структурировано и интересно! Ставим 5 баллов! И рекомендуем всем!
  • Е
    Евгений
    20 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Хотелось еще раз сказать спасибо Андрею за возможность увидеть самые интересные локации острова. Все понравилось. Быстро договорились, встретились в назначенное
    читать дальше

    время. А далее мы просто отдыхали и получали удовольствие от экскурсии. У Андрея продуманный маршрут с интересными локациями и рассказами. Очень насыщенная программа, хотя и достаточно легкая для передвижения. Передвигались комфортно, на отличном, проходимом автомобиле. С Андреем было очень
    приятно общаться! Спасибо. Рекомендуем!

  • I
    Innokentiy
    30 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Экскурсия оставила у нас самые яркие и искренние впечатления. Вы увидите этот чудесный остров со всех разнообразных ракурсов и узнаете
    читать дальше

    множество интересных фактов из жизни его обитателей. Причем ощущение будто бы путешествуешь со старым другом, настолько удобно и комфортно. Такой насыщенной и одновременно не утомительной программы я ещё не встречал. И так грамотно построенной. Самые удивительные виды острова с самых разных точек! Настоящее приключение! Было очень познавательно!

  • Л
    Леа
    27 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Мы влюбились в Андрея и его харизму, прекрасный человек нам все очень понравилось!!! Рекомендуем! Супер
  • А
    Алина
    6 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Мы очень благодарны Андрею за прекрасно спланированную и информативную экскурсию. Увидели очень много интересного, узнали различные исторические факты и красивые легенды. Девять часов пролетели на одном дыхании. Эту экскурсию мы запомним надолго и обязательно порекомендуем друзьям.
  • С
    Сергей
    5 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Ездили семьёй с двумя детьми. Хорошая, легкая, интересная поездка. Все остались довольны.
  • Е
    Евгения
    4 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Замечательная экскурсия! Комфортабельный автомобиль, интересный, очень насыщенный и совершенно не утомительный маршрут, красивейшие локации, уникальный экскурс в историю, милые ритуалы,
    читать дальше

    приятное общение, вкуснейший обед и масса ярких фото и видео! Андрей, благодарю за чудесно проведенный день! Это лучшее знакомство с островом!

  • А
    Андрей
    20 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Мы впервые прилетели на Самуи и решили взять обзорную экскурсию, чтобы познакомиться ближе с островом и посмотреть его достопримечательности. Наш
    читать дальше

    выбор пал на экскурсию с Андреем. День пролетел незаметно, на комфортном авто успели побывать во многих и разных локациях. Андрей давал подробную и интересную информацию по истории каждого культурного объекта, да и в целом, оказался приятным собеседником. Посмотрели несколько храмов, в том числе с нетленными мощами монахов, проверили свою карму на гонге, побывали на водопаде, покормили слоников, заехали в таинственный сад и поднялись на самую высокую точку, с которой открывался захватывающий вид на остров. Если вы еще не знакомы с Самуи, то рекомендуем начать с экскурсии по острову с Андреем.

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Отличная экскурсия для знакомства с Самуи
  • К
    Кира
    3 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Немного задержалась с отзывом) Андрей с супругой забрали нас (3 человека) из отеля и за один день показали значимые места
    читать дальше

    острова. У кого мало времени на самостоятельное изучение просто находка. Впечатлила самая высокая точка Самуи! Интересно получить информацию от "местных жителей" и на русском языке. Всем советую!

  • О
    Оксана
    28 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Прекрасная экскурсия по острову! Посетили все топовые храмы, проверили карму, изгнали злых духов, увидели красоту природы Самуи, водопады, поднялись на
    читать дальше

    смотровую площадку (где лежащий Будда), рассмотрели остров с высоты 627 метров, в бинокль увидели ближайшие острова. Были с ребенком 11 лет, всем понравилось очень! Андрей прекрасный рассказчик и собеседник. Попробовали дуриан) всегда отпугивал запах, но оказалось его нужно съесть сразу как разрезали. От души рекомендуем экскурсию и экскурсовода! Андрей, благодарим вас!

  • С
    Светлана
    20 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Приехав впервые на Самуи, мы сразу решили что воспользуемся услугой гида что бы ознакомится с островом и получить представление о
    читать дальше

    нем.
    Заказав экскурсию у Андрея мы убедились в правильности своего решения. Мы увидели очень много интересных мест, поднимались на высоты, подъезжали к водопадам проехали по джунглям. Услышали много интересного о жизни в тайланде.
    Советую всем, заказывайте экскурсию у Андрея, не пожалеете!

  • О
    Оксана
    16 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Отличный маршрут, комфортный автомобиль. Вы увидите массу различных храмов и достопримечательностей, побываете в джунглях и
    читать дальше

    увидите захватывающий панорамный вид с гор. Не оставит равнодушными сказочный лес. Очень насыщенная экскурсия, в которой Вы получите разностороннее представление об острове. Горячо рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Обзорная экскурсия по Самуи
  2. Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
  3. Джип-сафари: весь Самуи за один день
  4. Поймай марлина: рыболовная экспедиция у берегов Самуи
  5. Вокруг Самуи на катамаране
Какие места ещё посмотреть на Самуи
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Большой Будда
  3. Остров Свиней
Сколько стоит экскурсия по Самуи в декабре 2025
Сейчас на Самуи в категории "Рыбалка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 59 до 1600. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Хотите поехать половить рыбу на Самуи 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025