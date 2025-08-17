читать дальше

выбор пал на экскурсию с Андреем. День пролетел незаметно, на комфортном авто успели побывать во многих и разных локациях. Андрей давал подробную и интересную информацию по истории каждого культурного объекта, да и в целом, оказался приятным собеседником. Посмотрели несколько храмов, в том числе с нетленными мощами монахов, проверили свою карму на гонге, побывали на водопаде, покормили слоников, заехали в таинственный сад и поднялись на самую высокую точку, с которой открывался захватывающий вид на остров. Если вы еще не знакомы с Самуи, то рекомендуем начать с экскурсии по острову с Андреем.