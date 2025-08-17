Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
«Вы прикоснётесь к китайским, японским и индийским верованиям, покормите рыбок и черепах»
11 дек в 10:00
22 дек в 10:00
$190 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$71 за человека
Водная прогулка
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
«Вы помедитируете, слушая шум потока воды, и отдохнете у подножия водопада, наблюдая за рыбками Гарра Руфа в прозрачной воде (любителям пилинга эти обитатели придутся особенно по душе)»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$59 за человека
Водная прогулка
Поймай марлина: рыболовная экспедиция
Погрузитесь в мир рыбалки на Самуи! На шхуне с опытным экипажем вы отправитесь к секретным местам для улова тунца и барракуды
«Вас ждёт не просто ловля рыбы, а возможность взглянуть на мир глазами местных жителей»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$350 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Вокруг Самуи на катамаране
Индивидуальная прогулка на катамаране вокруг Самуи подарит вам незабываемые виды и море развлечений. Присоединяйтесь к приключению, которое не займет весь день
«По желанию прокатитесь на сапах или воспользуетесь снаряжением для рыбалки»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$1600 за всё до 10 чел.
- ООксана17 августа 2025Обзорная экскурсия по СамуиДата посещения: 16 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Всё прошло на одном дыхании. Интересные локации. Андрей приятный собеседник, вежливый и грамотный гид. Комфортно, неутомительно, интересно! Рекомендую!
- ЕЕлена1 декабря 2025Отличная экскурсия! Встреча вовремя. Интересный маршрут. Андрей настоящий знаток острова, его достопримечательностей, истории и культуры. Рассказывает интересно. День пролетел, как один час! Мы получили много интересной информации и чудесных впечатлений. Однозначно рекомендую!
- ААнтон6 ноября 2025Спасибо Андрею. Отличный расказчик. Интересные места интересные истории.
- ООльга28 октября 2025Экскурсия просто великолепная! Каждая остановка — отдельная история с глубоким смыслом и интересными деталями. Гид — настоящий профессионал: рассказывает увлекательно,
- NNadezhda10 октября 2025Андрей, поразил своей глубиной знаний, порадовал своими жизненными позициями, и создал непринужденную обстановку на экскурсии, однозначно рекомендую.
- ЕЕлена20 сентября 2025Огромное спасибо Андрею за незабываемые впечатления о Самуи! День просто пролетел!!!! Очень интересно,познавательно,масса впечатлений и дух захватывающих эмоций!!! Том ям на Самуи самый вкусный!!!!
- ННаталья27 августа 2025Сегодня прошла наша замечательная экскурсия!
Андрей открыл для нас Самуй с различных ракурсов- посетили и узнали все про исторические значимые объекты,окунулись
- ИИгорь26 августа 2025Андрей - отличный гид, всё было структурировано и интересно! Ставим 5 баллов! И рекомендуем всем!
- ЕЕвгений20 августа 2025Хотелось еще раз сказать спасибо Андрею за возможность увидеть самые интересные локации острова. Все понравилось. Быстро договорились, встретились в назначенное
- IInnokentiy30 июля 2025Экскурсия оставила у нас самые яркие и искренние впечатления. Вы увидите этот чудесный остров со всех разнообразных ракурсов и узнаете
- ЛЛеа27 июля 2025Мы влюбились в Андрея и его харизму, прекрасный человек нам все очень понравилось!!! Рекомендуем! Супер
- ААлина6 июля 2025Мы очень благодарны Андрею за прекрасно спланированную и информативную экскурсию. Увидели очень много интересного, узнали различные исторические факты и красивые легенды. Девять часов пролетели на одном дыхании. Эту экскурсию мы запомним надолго и обязательно порекомендуем друзьям.
- ССергей5 июля 2025Ездили семьёй с двумя детьми. Хорошая, легкая, интересная поездка. Все остались довольны.
- ЕЕвгения4 июля 2025Замечательная экскурсия! Комфортабельный автомобиль, интересный, очень насыщенный и совершенно не утомительный маршрут, красивейшие локации, уникальный экскурс в историю, милые ритуалы,
- ААндрей20 июня 2025Мы впервые прилетели на Самуи и решили взять обзорную экскурсию, чтобы познакомиться ближе с островом и посмотреть его достопримечательности. Наш
- ТТатьяна4 июня 2025Отличная экскурсия для знакомства с Самуи
- ККира3 июня 2025Немного задержалась с отзывом) Андрей с супругой забрали нас (3 человека) из отеля и за один день показали значимые места
- ООксана28 мая 2025Прекрасная экскурсия по острову! Посетили все топовые храмы, проверили карму, изгнали злых духов, увидели красоту природы Самуи, водопады, поднялись на
- ССветлана20 мая 2025Приехав впервые на Самуи, мы сразу решили что воспользуемся услугой гида что бы ознакомится с островом и получить представление о
- ООксана16 мая 2025Спасибо Андрею за прекрасную экскурсию. Отличный маршрут, комфортный автомобиль. Вы увидите массу различных храмов и достопримечательностей, побываете в джунглях и
