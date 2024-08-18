Кирилл — ваш гид на Самуи

читать дальше видео, летаю на дроне, могу организовать трансфер, помочь вам найти стилиста и кабриолет для съёмки. А в процессе фотосессии готов рассказать о жизни экспатов и ответить на любые интересующие вас вопросы. Буду рад встрече!

Приветствую, у меня для вас хорошие новости! Вы нашли местного фотографа — я живу здесь уже 12 лет и прекрасно знаю остров вдоль и поперёк. Также помимо фото, я снимаю