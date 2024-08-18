На индивидуальной фотосессии на тихом пляже Самуи вас ждёт уединённая атмосфера и потрясающие виды.
Профессиональный фотограф подскажет лучшие ракурсы и поможет с позированием, чтобы запечатлеть ваши эмоции на фоне тропической природы.
Профессиональный фотограф подскажет лучшие ракурсы и поможет с позированием, чтобы запечатлеть ваши эмоции на фоне тропической природы.
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🌴 Уединённый и живописный пляж
- 😊 Помощь с позированием
- 🌊 Тропическая природа в кадре
- 🚗 Возможность трансфера от отеля
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Скалы
- Лазурное море
- Пальмы
- Пляж с бархатным песком
Описание фото-прогулки
В комфортной обстановке, в уединённом месте вы сможете расслабиться и получить удовольствие от съёмки. Фоном выступит лишь тропическая природа Самуи — его скалы, лазурное море, пальмы и пляж с бархатным песком.
Организационные детали
- Мы встретимся на пляже, до него вам нужно добраться самостоятельно. Я предложу варианты локации, исходя из местоположения вашего отеля
- Хороший результат также зависит от вашей подготовки. Рекомендую не употреблять алкоголь за день до фотосессии и постараться выспаться, чтобы на съёмке выглядеть свежими и отдохнувшими
- Выбирайте лёгкую и комфортную одежду
- Возьмите солнечные очки и воду
- При необходимости я могу заказать для вас трансфер от отеля
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид на Самуи
Приветствую, у меня для вас хорошие новости! Вы нашли местного фотографа — я живу здесь уже 12 лет и прекрасно знаю остров вдоль и поперёк. Также помимо фото, я снимаюЗадать вопрос
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