Фотосессия на тропическом острове Самуи

Создать фотовоспоминания, которые останутся на всю жизнь
Подарите себе съёмку на райском острове! Рассвет на безлюдном пляже или закат, когда мягкое солнце насыщает горизонт яркими красками? Вы сами сможете выбрать удобное время, а мы подскажем лучшие локации, поможем с референсками, подберём выгодные ракурсы и сделаем всё, чтобы вы увезли с собой самые тёплые воспоминания.
5
2 отзыва
Фотосессия на тропическом острове Самуи© Юрий
Описание фото-прогулки

Мы предложим вам несколько локаций на выбор. Например:

  • Пляж Cristal bay beach — один из самых красивых и популярных на острове. Это уютная бухта с кристально чистой водой, окружённая большими валунами и тропическими пальмами. Лучшее время для фотосессии здесь — рассвет, так как днём и вечером всегда многолюдно
  • Пляж Taling Ngam — самый отдалённый от центральной части острова. На нём нет большого скопления туристов, но есть всё для запоминающихся фотографий: длинная береговая линия, большой пирс, изобилие зелёных пальм
  • Пляж Ban Tai — находится рядом с районом Maenam. Каждый вечер с берега можно наблюдать непередаваемый закат в тёпло-багровых тонах. А ещё здесь плавный заход в море для красивых кадров в воде

Также вы можете предложить свои локации для съёмки. Мы поможем с выбором образа из вашего гардероба и референсами, чтобы кадры получились совершенными. А во время фотосессии найдём лучшие ракурсы и поймаем ваши самые тёплые и яркие эмоции.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном кроссовере от вашего отеля и обратно входит в стоимость
  • Снимаем на цифровой Canon EOS RP или зеркальный Nikon D7500
  • В течение 5 дней после фотосессии вы получите ссылку на 100-150 фото в цветокоррекции и 10-15 фото в профессиональной ретуши. Их нужно будет скачать с файлообменника в течение месяца
  • С вами поеду я или моя супруга — тоже профессиональный фотограф

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов на Самуи
Провели экскурсии для 122 туристов
Живу в Таиланде более 12 лет, занимаюсь спортом, не курю, не употребляю алкоголь, веду здоровый образ жизни. Путешественник со стажем: могу рассказать не только об островной жизни, но и о самых передовых городах и странах Азии. Поделюсь полезными лайфхаками для ваших путешествий! Съёмки проводим вместе с супругой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ксения
Ксения
10 фев 2025
Весело и с огоньком провели время, большое спасибо Яне и Юрию за отлично проведенную фотосессию! Красивые локации, романтические и городские образы, все прошло очень интересно! Яна помогала с выбором позиций, идеями для фотографий, в подарок получили моментальные снимки на полароид) Заранее были обговорены локации для съемок. Очень советуем 👍
V
Vyacheslav
13 янв 2025
Ребят спасибо!

