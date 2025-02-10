Подарите себе съёмку на райском острове! Рассвет на безлюдном пляже или закат, когда мягкое солнце насыщает горизонт яркими красками? Вы сами сможете выбрать удобное время, а мы подскажем лучшие локации, поможем с референсками, подберём выгодные ракурсы и сделаем всё, чтобы вы увезли с собой самые тёплые воспоминания.
Описание фото-прогулки
Мы предложим вам несколько локаций на выбор. Например:
- Пляж Cristal bay beach — один из самых красивых и популярных на острове. Это уютная бухта с кристально чистой водой, окружённая большими валунами и тропическими пальмами. Лучшее время для фотосессии здесь — рассвет, так как днём и вечером всегда многолюдно
- Пляж Taling Ngam — самый отдалённый от центральной части острова. На нём нет большого скопления туристов, но есть всё для запоминающихся фотографий: длинная береговая линия, большой пирс, изобилие зелёных пальм
- Пляж Ban Tai — находится рядом с районом Maenam. Каждый вечер с берега можно наблюдать непередаваемый закат в тёпло-багровых тонах. А ещё здесь плавный заход в море для красивых кадров в воде
Также вы можете предложить свои локации для съёмки. Мы поможем с выбором образа из вашего гардероба и референсами, чтобы кадры получились совершенными. А во время фотосессии найдём лучшие ракурсы и поймаем ваши самые тёплые и яркие эмоции.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном кроссовере от вашего отеля и обратно входит в стоимость
- Снимаем на цифровой Canon EOS RP или зеркальный Nikon D7500
- В течение 5 дней после фотосессии вы получите ссылку на 100-150 фото в цветокоррекции и 10-15 фото в профессиональной ретуши. Их нужно будет скачать с файлообменника в течение месяца
- С вами поеду я или моя супруга — тоже профессиональный фотограф
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов на Самуи
Провели экскурсии для 122 туристов
Живу в Таиланде более 12 лет, занимаюсь спортом, не курю, не употребляю алкоголь, веду здоровый образ жизни. Путешественник со стажем: могу рассказать не только об островной жизни, но и о самых передовых городах и странах Азии. Поделюсь полезными лайфхаками для ваших путешествий! Съёмки проводим вместе с супругой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
10 фев 2025
Весело и с огоньком провели время, большое спасибо Яне и Юрию за отлично проведенную фотосессию! Красивые локации, романтические и городские образы, все прошло очень интересно! Яна помогала с выбором позиций, идеями для фотографий, в подарок получили моментальные снимки на полароид) Заранее были обговорены локации для съемок. Очень советуем 👍
V
Vyacheslav
13 янв 2025
Ребят спасибо!
Входит в следующие категории Самуи
Похожие экскурсии из Самуи
Фотопрогулка
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места за день
Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: От места проживания
9 дек в 12:00
10 дек в 12:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 6 чел.