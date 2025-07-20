Мои заказы

Фотосессии на Самуи с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» на Самуи, цены от $256, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
На машине
7 часов
4 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места за день
Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 6 чел.
Фотосессия на тропическом острове Самуи
На машине
2 часа
-
20%
2 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия на тропическом острове Самуи
Создать фотовоспоминания, которые останутся на всю жизнь
«Лучшее время для фотосессии здесь — рассвет, так как днём и вечером всегда многолюдно»
1 ноя в 06:00
2 ноя в 06:00
$256$320 за всё до 4 чел.
Фотосессия на тихом пляже Самуи
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотосессия на тихом пляже Самуи - индивидуальная съемка
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на фотосессии на одном из живописных пляжей Самуи. Получите профессиональные фотографии и незабываемые впечатления
«Фотосессия проходит на профессиональную камеру Sony A7 IV с объективами Sony FE 24-70mm f/2»
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:00
$270 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
    Изначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсии.
    🔥Общее впечатление -
    читать дальше

    таких эмоций я не испытывала никогда, а я достаточно искушенная экскурсиями туристка, однозначно рекомендую!! Это невероятное приключение, вся поездка прошла на одном дыхании!! Посмотрели такие места, от которых до сих пор мурашки.
    🤗Также хочу отдельно поблагодарить Сергея, крайне организованный, ответственный, эмпатичный, эрудированный человек, помимо прочего отличный водитель и фотограф (талантливые люди, талантливы во всем - это все на 100% про Сергея).
    🚘 Машина - новая, чистейшая, максимально комфортабельная.

    🔥в реальности моя оценка 10 из 5🔥

  • Ю
    Юлия
    12 июля 2025
    Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
    Благодарны за экскурсию! Все было по индивидуальным запросам))
  • А
    Алексей
    4 июля 2025
    Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
    Если хотите увидеть интересные, но не включенные в официальные туристические маршруты места, и сделать это комфортно и без толп народа вокруг, то вам к Сергею
  • А
    Алина
    7 мая 2025
    Инстаграмный Самуи: топовые места острова за один день
    Классная экскурсия! За один день, успели осмотреть весь остров.
    Сергей забрал нас из нашего отеля в 9 утра (отличное время для
    читать дальше

    начала экскурсии на отдыхе, когда можно успеть спокойно позавтракать, и выехать не торопясь.
    Мы увидели очень красивый Красный храм, Большого Будду, покормили рыб и черепах, поднялись на несколько смотровых площадок, засняли как взлетают самолеты, прогулялись по красивому саду, загадали желание в одном буддийском храме, повесили золотой листочек с пожеланиями в другом, искупались в прекрасном не туристическом водопаде и напоследок заехали еще в один храм, где нам завязали ленточки на удачу! И это я еще не обо всем написала))) Потрясающе много чудесных эмоций за один день. При этом мы не устали и получили удовольствие от этого дня! Фотографии и правда получились просто отличные! Сергею спасибо большое за организацию, прекрасную спокойную езду на чистой хорошей машине, за приятную компанию, за много новых интересных мест, которые мы бы сами не нашли, за отзывчивость и позитив! Было классно, очень рекомендуем!

    Классная экскурсия! За один день, успели осмотреть весь остров

