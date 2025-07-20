Фотопрогулка
Панорамный Самуи: топовые места за день
Откройте для себя Самуи с новой стороны: от водопадов до храмов. Погрузитесь в атмосферу острова, избегая толп туристов, и насладитесь уникальными видами
Фотопрогулка
Фотосессия на тропическом острове Самуи
Создать фотовоспоминания, которые останутся на всю жизнь
«Лучшее время для фотосессии здесь — рассвет, так как днём и вечером всегда многолюдно»
Фотопрогулка
Фотосессия на тихом пляже Самуи - индивидуальная съемка
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на фотосессии на одном из живописных пляжей Самуи. Получите профессиональные фотографии и незабываемые впечатления
«Фотосессия проходит на профессиональную камеру Sony A7 IV с объективами Sony FE 24-70mm f/2»
ННаталья20 июля 2025Изначально бронировала «инстаграммный Самуи», но Сергей предложил заменить на «не туристический Самуи», поэтому отзыв будет об этой экскурсии.
🔥Общее впечатление -
ЮЮлия12 июля 2025Благодарны за экскурсию! Все было по индивидуальным запросам))
ААлексей4 июля 2025Если хотите увидеть интересные, но не включенные в официальные туристические маршруты места, и сделать это комфортно и без толп народа вокруг, то вам к Сергею
- ААлина7 мая 2025Классная экскурсия! За один день, успели осмотреть весь остров.
Сергей забрал нас из нашего отеля в 9 утра (отличное время для
