1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Снорклинг, каякинг, нетронутая природа и чудесный пляж»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$63 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Снорклинг среди кораллов и подводных обитателей, роскошные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
«А после отдыха на белоснежном пляже можем забраться на смотровую площадку острова: впечатляющая панорама всего Нанг Юаня точно того стоит»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$68 за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Начало: Ресепция Вашего отеля
«Или понаблюдать за дикими обезьянками на пляже острова»
Расписание: Ежедневно с англогидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 529.81฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 мая 2024Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
- ТТатьяна6 февраля 2024Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
- ИИван14 марта 2023Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
- ААнастасия13 февраля 2023Всё очень понравилось, спасибо!
- ЕЕлена25 ноября 2022Больше всего мне понравились гиды👍 Роман и Антон выше всяких похвал👍 С такими гидами самая скучная экскурсия превратится в волшебное
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Пляжи»
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Сколько стоит экскурсия по Самуи в июне 2024
Сейчас на Самуи в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 1 529.81. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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