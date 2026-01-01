Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$71 за человека
Водная прогулка
Поймай марлина: рыболовная экспедиция у берегов Самуи
Погрузитесь в мир рыбалки на Самуи! На шхуне с опытным экипажем вы отправитесь к секретным местам для улова тунца и барракуды
Завтра в 08:30
20 янв в 08:30
$350 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
3300 ฿ за всё до 5 чел.
