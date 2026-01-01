Мои заказы

Развлечения на Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» на Самуи, цены от $71. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
8 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$71 за человека
Поймай марлина: рыболовная экспедиция у берегов Самуи
10 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Поймай марлина: рыболовная экспедиция у берегов Самуи
Погрузитесь в мир рыбалки на Самуи! На шхуне с опытным экипажем вы отправитесь к секретным местам для улова тунца и барракуды
Завтра в 08:30
20 янв в 08:30
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
6 часов
Водная прогулка
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
Начало: Самуи
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
3300 ฿ за всё до 5 чел.

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань;
  2. Поймай марлина: рыболовная экспедиция у берегов Самуи;
  3. Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island.
Какие места ещё посмотреть на Самуи
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Большой Будда;
  3. Остров Свиней.
Сколько стоит экскурсия по Самуи в январе 2026
Сейчас на Самуи в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 71 до 3300. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
