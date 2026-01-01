В мини-группе по Туркменистану: Ашхабад, руины цивилизаций, «врата ада»
Пожить в юрте у горящего кратера, посетить музей и конюшню, исследовать Куня-Ургенч, Нису и Мерв
Начало: Дашогуз, 9:00
«Вы побываете в сердце Туркменистана — сияющем мрамором и позолотой Ашхабаде: рассмотрите дворцы и статуи, познакомитесь с сокровищами Национального музея и узнаете, как выращивают ахалтекинских лошадей»
6 фев в 09:00
21 фев в 09:00
$800 за человека
Мини-группой по Туркменистану: столица, древние города, горы и море
Осмотреть мавзолеи и руины, пожить в юртах, полюбоваться «вратами ада», алым каньоном и Каспием
Начало: Дашогуз, 9:00
«Первую остановку сделаем в Национальном музее Туркменистана, где в экспонатах, картинах, артефактах оживает многовековая история»
17 фев в 09:00
21 фев в 09:00
$1345 за человека
Весь Туркменистан и узбекский Нукус: VIP-тур с историком архитектуры в формате «всё включено»
Изучить Ашхабад и руины древних городищ, увидеть следы динозавров и горящий кратер, посетить музеи
Начало: Аэропорт Ашхабада, 10:00
«Заедем на частную конеферму ахалтекинских скакунов и сходим в музей, посвящённый кровопролитной битве при Геок-Тепе»
4 апр в 10:00
$3650 за человека
