Сиде – экскурсии в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «Сиде» в Аланье, цены от €40. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из Аланьи - в старинный Сиде
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
22 ноя в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Сиде и крепость Алара - попсовость и сакральность (из Аланьи)
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиде и крепость Алара - попсовость и сакральность (из Аланьи)
Прикоснуться к античности и побывать там, где путешественник - нечастый гость
Начало: В центре Аланьи
Завтра в 09:00
22 ноя в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
На автобусе
6.5 часов
6 отзывов
Групповая
Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»
Исследовать древние руины и отдохнуть в сердце природы
Начало: У вашего отеля
3 апр в 10:00
5 апр в 10:00
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    23 августа 2025
    Из Аланьи - в старинный Сиде
    Рекомендую тем кто хочет в комфортном режиме на хорошем автомобиле проехать по нескольким местам в компании отличного гида, у нас
    читать дальше

    был Серкан. Организаторы предложили ехать в 17 и это был очень правильный выбор! Развалины на закате и с ночной подсветкой выглядят очень красиво. Утомившись мы поужинали в отличном ресторанчике у моря и продолжили прогулку по центру старого города Сиде.

  • Н
    Надежда
    30 июля 2024
    Из Аланьи - в старинный Сиде
    Нашли экскурсию в Сиде. Находились мы не в самой Алании и нас было 5, а не 4, но Анна помогла
    читать дальше

    все это решить, нам нашли минивэн, согласовали все детали (вышло чуть дороже, но нас вполне все устроило). Гидом был Ахмет. Он очень интересно все рассказал об истории Турции и о самом древнем городе Сиде. Вдумчиво и подробно отвечал на все наши вопросы. Давал свободное время, чтобы мы могли спокойно все рассмотреть. Учитывал наши пожелания - например, посетить амфитеатр. Очень благодарны и однозначно рекомендуем!

  • E
    Eldar
    29 мая 2022
    Из Аланьи - в старинный Сиде
    Искали что нибудь попроще - с нами пожилые родители и ребёнок.

    Поездка оказалась не сложной, разве что стоит обмазаться кремом от
    читать дальше

    солнца и взять шляпку на голову.

    Поездкой очень довольны - Сиде нужно видеть, вряд ли все можно описать. А наш гид Альпер, не дал нам соскучится рассказав много интересного в дороге.

