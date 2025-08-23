читать дальше

все это решить, нам нашли минивэн, согласовали все детали (вышло чуть дороже, но нас вполне все устроило). Гидом был Ахмет. Он очень интересно все рассказал об истории Турции и о самом древнем городе Сиде. Вдумчиво и подробно отвечал на все наши вопросы. Давал свободное время, чтобы мы могли спокойно все рассмотреть. Учитывал наши пожелания - например, посетить амфитеатр. Очень благодарны и однозначно рекомендуем!