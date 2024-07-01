1 чел.
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скидка
20%
Групповая
6.5 часов
Популярное предложение
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20€16 за человека
Групповая
7.5 часов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
€20 за человека
Групповая
7 часов
Трансфер в парк «The Land of Legends» с вечерним шоу и фонтанами
Трансфер доставит вас прямо ко входу в парк, где можно прогуляться по магазинам или поужинать. Вечером вас ждёт незабываемое шоу в амфитеатре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€15 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€424 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKALINICHENKO1 июля 2024Лодка Grand Troy's, за эти деньги всё в порядке) не рассчитываете только на особенное питание))
- AAlexander30 июня 2024Супер
- ИИва29 июня 2024Все организовано очень хорошо. Все, что заявлено в промо, было предоставлено. Спасибо, что вы есть. Трипстер - как борьба с местными
- SSergey24 июня 2024Зажигательно!
- ЛЛАРИСА24 июня 2024Эво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсию
- ООксана23 июня 2024Трансфер был организован на глубоко "уставшем" автобусе. Водитель заблудился при сборе туристов, пришлось возвращаться обратно. Но времени в Land of
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На выходные»
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