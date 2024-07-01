Экскурсии выходного дня в Аланье

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Аланье, цены от €15, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
32 отзыва
Популярное предложение
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2016 за человека
В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
21 отзыв
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
20 за человека
Ночное шоу в «The Land of Legends»: групповой трансфер из Аланьи
🚗 На машине
Групповая
7 часов
1 отзыв
Трансфер в парк «The Land of Legends» с вечерним шоу и фонтанами
Трансфер доставит вас прямо ко входу в парк, где можно прогуляться по магазинам или поужинать. Вечером вас ждёт незабываемое шоу в амфитеатре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
15 за человека
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
6 отзывов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
424 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    KALINICHENKO
    1 июля 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Лодка Grand Troy's, за эти деньги всё в порядке) не рассчитываете только на особенное питание))
  • A
    Alexander
    30 июня 2024
    В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
    Супер
  • И
    Ива
    29 июня 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Все организовано очень хорошо. Все, что заявлено в промо, было предоставлено. Спасибо, что вы есть. Трипстер - как борьба с местными
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    агентами, которые продают те же экскурсии втридорога. Жаль, что узнала про вас поздно. Теперь - только с вами. Дополнительно: у трипстер ТОЛЬКО проверенные экскурсии (без дополнительных заездов на прикормленный магазин или лавку) РЕКОМЕНДУЮ

    Все организовано очень хорошо. Все, что заявлено в промо, было предоставлено. Спасибо, что вы естьВсе организовано очень хорошо. Все, что заявлено в промо, было предоставлено. Спасибо, что вы есть
  • S
    Sergey
    24 июня 2024
    В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
    Зажигательно!
  • Л
    ЛАРИСА
    24 июня 2024
    В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
    Эво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсию
    Эво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсиюЭво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсиюЭво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсиюЭво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсиюЭво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсиюЭво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсиюЭво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсиюЭво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсиюЭво замечательный экскурсовод,все объясняет,рассказывает очень увлеченно и интересно спасибо ему за такую экскурсию
  • О
    Оксана
    23 июня 2024
    Ночное шоу в «The Land of Legends»: групповой трансфер из Аланьи
    Трансфер был организован на глубоко "уставшем" автобусе. Водитель заблудился при сборе туристов, пришлось возвращаться обратно. Но времени в Land of
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    legends было предоставлено достаточно - три часа, успели и шоу посмотреть и по магазинам пройтись. Обратно доехали быстро, с другим водителем (их было два). При выходе из парка не смогли найти авто, организаторы помогли, связались с водителем.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На выходные»

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  3. Ночное шоу в «The Land of Legends»: групповой трансфер из Аланьи
  4. Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2024
Сейчас в Аланье в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 424 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
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