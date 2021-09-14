Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30

Вас ждет увлекательное путешествие в подводный мир Средиземного моря.
Вы окажетесь в царстве рыб, рифов и пещер. Паря в невесомости, совершите множество удивительных открытий! Завораживающие картины параллельного мира подарят новые уникальные ощущения и отвлекут от земных хлопот.
Перед стартом вы получите подробный инструктаж от профессионального инструктора, который будет сопровождать вас под водой. Всего будет два погружения по 20-30 минут – на глубину до 5-6 метров и до 10-12 метров. В свободное время можно покормить рыбок, заняться снорклингом или понырять у живописных рифов и скал.
Обладатели сертификата PADI OWD/AOWD смогут взять его с собой, чтобы погрузиться на указанную в нем глубину.