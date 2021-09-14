Дайвинг

Что взять с собой: фото / видеокамеру, купальник / плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, деньги

5
1 отзыв
Групповая
Что взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, деньги.
Дайвинг
Дайвинг
Дайвинг
Дайвинг
Дайвинг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Вас ждет увлекательное путешествие в подводный мир Средиземного моря.

Вы окажетесь в царстве рыб, рифов и пещер. Паря в невесомости, совершите множество удивительных открытий! Завораживающие картины параллельного мира подарят новые уникальные ощущения и отвлекут от земных хлопот.

Перед стартом вы получите подробный инструктаж от профессионального инструктора, который будет сопровождать вас под водой. Всего будет два погружения по 20-30 минут – на глубину до 5-6 метров и до 10-12 метров. В свободное время можно покормить рыбок, заняться снорклингом или понырять у живописных рифов и скал.

Обладатели сертификата PADI OWD/AOWD смогут взять его с собой, чтобы погрузиться на указанную в нем глубину.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Аренда необходимого снаряжения. Инструктаж и два погружения с профессиональным инструктором. Страховка. Обед
Что не входит
  • Напитки. Фото и видео с подводной съемки
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Д
14 сен 2021
Организатором тура была компания Моя Алания.
Но тут на сайте купить дешевле, т. к. цены такие же (как и на улицах, но у официального туроператора считаю взять надежнее), но на сентябрь 2021 действует Кэшбек 4% от ЛетиШопс и промокод WELCOMEBON на 5%. В итоге скидка почти 10% получается

На Дайвинг нас вывезли на двух яхтах. Точки старта и погружений располагались совсем рядом от нашего отеля Laguna Beach. Даже хотел доплыть до отеля на прямую, чтобы не ждать трансфера:) Не знаю, как будет у вас.

Проходит все следующим образом: вывозят на 2 яхтах до точки один не далеко от места старта.
Яхты швартуют рядом, можно ходить между ними.
Нас было 65 человек, разибили на 15 групп по 5

На каждую групп по два инструктора, помогают во всем, даже нажимают что надо за тебя. Остается только грести ластами.
Пока одна группа ныряет, остальные купаются, загорают (возьмите обязательно солнцезащитный крем)

В первой точке давали кормить рыб хлебом и потом предлагали купить фото видео за 40$
Красиво, но я не стал брать

На погружение всех 15 групп уходит примерно час, может больше. Так что это время будете коротать, как можете. Других развлечений там нет.

На второй остановке уже большая глубина, поплавали по дну рядом с полуостровом.

В целом впечатления от дайвинга: мне, даже как опытному плавцу было не так просто.
1) Тяжелое оборудование (но тяжелое оно только на поверхности)
2) Дышать ртом, носом нельзя, он в маске. Сначала перехватывало дыхание, так что потренируйтесь подышать ртом медленно и глубоко на берегу.
3) Трубка тяжелая, выпадывает изо рта. Аж скулы устали держать. Но на глубине уравновешивается давлением.
4) Высокое давление при втором погружении. Реально закладывает уши. У кого проблемы с давлением - думаю лучше не стоит.

В целом не просто, но не стоит паниковать и действовать по советам инструктора. Все ныряли, никто не утонул)

Еще такой момент: когда будете нырять с яхты, снимайте с себя часы и украшения. От удара от воду потерял серебряную цепь:(
Почему то на месте об этом не предупреждают

В конце под музыку и танцы раздали сертификаты о погружении

В целом прикольное, увлекательное занятие, но для здоровых физически и морально (без паники) людей

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