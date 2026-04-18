Порт Окурджалар. Отвозим вас на борт дайвинг-яхты, знакомим с инструкторами.
Подробный инструктаж и подготовка к погружениям. Вы узнаете о мерах безопасности, основных подводных сигналах, принципах дыхания под водой и взаимодействия с морской средой.
Первое место погружения. На глубине до 5 метров вы совершите свой подводный дебют. Это идеальный уровень для знакомства с дайвингом — прозрачная вода и удивительные морские обитатели. При большой удаче можно встретить морских черепах.
Отдых на палубе и обед. Вы сможете расслабиться, позагорать и насладиться вкусным обедом (куриный шницель, паста и сезонный салат)
Второе место погружения — более глубокое, до 8 метров. Здесь вы окунётесь в более насыщенную морскую жизнь: вы можете встретить морских черепах, осьминогов и даже монашеских тюленей — редких обитателей Средиземного моря. Иногда встречаются останки старинных судов.
Свободное время и купание. После завершения дайвинга будет возможность искупаться, позагорать на борту под лёгким морским бризом и насладиться красивыми видами побережья.
Тайминг:
7:00-08:00 — трансфер из вашего отеля (с 7 утра с самого дальнего набережного района Каргыджак, 8 утра приблизительно — из центра Аланьи) 10:00 — отправление с пирса 15:30-16:00 — возвращение на пристань 18:00-18:30 — трансфер в отель
Обратите внимание
Участникам необходимо быть не моложе 13 лет, чтобы пройти подводное погружение. Детям младше 14 лет разрешено присоединиться к программе только в качестве пассажиров на борту — без погружения
Поездка не подходит для людей с ограничениями передвижения
Алкоголь и запрещённые вещества во время экскурсии строго запрещены!
Плавание в море возможно до, между и после погружений
Организационные детали
Перед внесением предоплаты обязательно уточните расположение вашего отеля
Трансфер до пирса — на микроавтобусе Volkswagen или Mercedes. Заберём из районов: Kargıcak Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, Incekum, Okurcalar, Çenger, Kızılot, Kızılağaç
В стоимость включены: трансфер, инструктаж, всё необходимое дайвинг-оборудование, два погружения, обед (напитки оплачиваются дополнительно)
При желании организуем подводную фото- или видеосъёмку — €40
Снорклинг-оборудование (трубка и маска) в стоимость не входит, но доступно для аренды (€5) или покупки на месте
На борту лодки с вами будут англоязычный и русскоговорящий инструкторы из нашей команды
На сайте вы оплачиваете часть стоимости. Остаток принимается на месте наличными в евро, долларах или турецких лирах
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€35
Дети до 9 лет
€25
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 575 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
–
3
1
2
–
1
–
Ольга
Организаторы и инструкторы нам понравились, очень порадовало что они везде помогали, везде были рядом, так как первое погружение было. Спасибо большое, было интересно, первый опыт все таки, может в следующий раз еще приедем)
Владислава
Ответ организатора:
Ольга, рада вашему удачному дебютному погружению! Ждем в гости снова! спасибо за обратную связь
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И
Ирина
все просто супер! Эмоции на высоте. Бесопасно. Инстуктора умнички
Владислава
Ответ организатора:
Ирина, спасибо большое за обратную связь! Ждем вас снова 🌸
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Настя
все хорошо организовано, как заявлено, так и было.
Владислава
Ответ организатора:
Настя, спасибо вам за обратную связь!
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Евгений
все понравилось
Владислава
Ответ организатора:
🙏🌸
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К
Кункель
Все было супер,вкусный обед,нырнула 2 раза,прекрасный инструктор мне попался(успокаивал меня,когда одолевала паника)
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С
София
Прекрасно провели день. Из за болезни не смогла погрузиться, но отлично провела день на лодке, в открытом море. Весь день загорали, купались, ныряли с маской. Было две локации, красота невероятная. Сестра не умеет плавать, но команда создала благоприятную обстановку для погружения, осталась под большим впечатлением. Трансфер был вовремя, все хорошо.
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