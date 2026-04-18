Это морское приключение — идеальный способ открыть для себя подводный мир Средиземного моря, не имея опыта дайвинга. В тёплой и безопасной атмосфере под руководством профессиональных инструкторов вы совершите два погружения. Увидите морских обитателей, затонувшие объекты и насладитесь отдыхом на борту.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Порт Окурджалар. Отвозим вас на борт дайвинг-яхты, знакомим с инструкторами.

Подробный инструктаж и подготовка к погружениям. Вы узнаете о мерах безопасности, основных подводных сигналах, принципах дыхания под водой и взаимодействия с морской средой.

Первое место погружения. На глубине до 5 метров вы совершите свой подводный дебют. Это идеальный уровень для знакомства с дайвингом — прозрачная вода и удивительные морские обитатели. При большой удаче можно встретить морских черепах.

Отдых на палубе и обед. Вы сможете расслабиться, позагорать и насладиться вкусным обедом (куриный шницель, паста и сезонный салат)

Второе место погружения — более глубокое, до 8 метров. Здесь вы окунётесь в более насыщенную морскую жизнь: вы можете встретить морских черепах, осьминогов и даже монашеских тюленей — редких обитателей Средиземного моря. Иногда встречаются останки старинных судов.

Свободное время и купание. После завершения дайвинга будет возможность искупаться, позагорать на борту под лёгким морским бризом и насладиться красивыми видами побережья.

Тайминг:

7:00-08:00 — трансфер из вашего отеля (с 7 утра с самого дальнего набережного района Каргыджак, 8 утра приблизительно — из центра Аланьи)

10:00 — отправление с пирса

15:30-16:00 — возвращение на пристань

18:00-18:30 — трансфер в отель

Обратите внимание

Участникам необходимо быть не моложе 13 лет, чтобы пройти подводное погружение. Детям младше 14 лет разрешено присоединиться к программе только в качестве пассажиров на борту — без погружения

Поездка не подходит для людей с ограничениями передвижения

Алкоголь и запрещённые вещества во время экскурсии строго запрещены!

Плавание в море возможно до, между и после погружений

Организационные детали