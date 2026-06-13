Побережье Средиземного моря богато местами для дайвинга. Тёплая прозрачная вода, мягкое дно, отсутствие подводных течений — идеальный выбор для новичков и профессионалов. Вы совершите два погружения на глубину 5-8 метров. Вас ждёт необычный мир, где водная гладь словно станет небом, а вокруг откроется вселенная морских богатств.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Чудеса на земле и под водой

Окрестности Антальи поражают своей красотой: здесь горы и леса вплотную подступают к морскому побережью, а в бирюзовых водах скрывается невероятный подводный мир. В сопровождении опытного инструктора вы отправитесь на необитаемый остров, где совершите 2 погружения. Первое — пробное, чтобы привыкнуть к обстановке. Второе — уже полноценное. А в перерыве пообедаете на свежем воздухе и займётесь снорклингом.

Программа

Трансфер участников из мест проживания в Аланье и окрестностях (время прибытия трансфера зависит от расположения отеля)

Прибытие в порт, отправление в море:

— инструктаж по правилам поведения и технике безопасности

— деление на группы по 4 человека под руководством инструктора

— инструктаж по правилам поведения и технике безопасности — деление на группы по 4 человека под руководством инструктора Первое (пробное) погружение возле Черепашьего острова (глубина 5–8 метров, продолжительность 15–20 минут):

— погружение происходит по очереди в группах по 4 человека, одновременно работают 3 инструктора

— гости, не участвующие в погружении, загорают на лодке или плавают с маской и ластами

— погружение происходит по очереди в группах по 4 человека, одновременно работают 3 инструктора — гости, не участвующие в погружении, загорают на лодке или плавают с маской и ластами Обед на острове (рыба/курица, рис/булгур, салат)

Свободное время для снорклинга

Второе погружение возле пляжа, где обитают морские звёзды (глубина 5–8 метров, продолжительность 15–20 минут)

Прибытие в порт и обратный трансфер. Время возвращения в отель зависит от общего количества участников в группе

Организационные детали

Правила безопасности

Если во время экскурсии будут выявлены неблагоприятные подводные течения, инструкторы изменят места погружения на более безопасные

К занятию дайвингом допускаются дети от 10 лет

Погружения запрещены беременным женщинам, лицам с проблемами дыхания, разрывом барабанных перепонок, находящихся в послеоперационном периоде, а также с тяжёлыми формами хронических заболеваний. Любые болезненные состояния могут усугубиться на глубине и привести к нежелательным последствиям

К погружению не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Между авиаперелетом и погружением должно пройти не менее суток. Также не следует совершать авиаперелёт сразу после погружения

Для погружения не обязательно уметь плавать

Что входит в стоимость

— трансфер от и до мест проживания

— сопровождение инструктора (языки общения — русский, английский)

— страховой полис

— снаряжение для дайвинга и снорклинга (входит в билет с погружением)

— обед

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— напитки

— личные расходы (сувениры и т. п.)

— снаряжение для снорклинга (для владельцев билета без погружения)

— фото и видео