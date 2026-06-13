Побережье Средиземного моря богато местами для дайвинга.
Тёплая прозрачная вода, мягкое дно, отсутствие подводных течений — идеальный выбор для новичков и профессионалов. Вы совершите два погружения на глубину 5-8 метров.
Вас ждёт необычный мир, где водная гладь словно станет небом, а вокруг откроется вселенная морских богатств.
Тёплая прозрачная вода, мягкое дно, отсутствие подводных течений — идеальный выбор для новичков и профессионалов. Вы совершите два погружения на глубину 5-8 метров.
Вас ждёт необычный мир, где водная гладь словно станет небом, а вокруг откроется вселенная морских богатств.
Описание экскурсии
Чудеса на земле и под водой
Окрестности Антальи поражают своей красотой: здесь горы и леса вплотную подступают к морскому побережью, а в бирюзовых водах скрывается невероятный подводный мир. В сопровождении опытного инструктора вы отправитесь на необитаемый остров, где совершите 2 погружения. Первое — пробное, чтобы привыкнуть к обстановке. Второе — уже полноценное. А в перерыве пообедаете на свежем воздухе и займётесь снорклингом.
Программа
- Трансфер участников из мест проживания в Аланье и окрестностях (время прибытия трансфера зависит от расположения отеля)
- Прибытие в порт, отправление в море:
— инструктаж по правилам поведения и технике безопасности
— деление на группы по 4 человека под руководством инструктора
- Первое (пробное) погружение возле Черепашьего острова (глубина 5–8 метров, продолжительность 15–20 минут):
— погружение происходит по очереди в группах по 4 человека, одновременно работают 3 инструктора
— гости, не участвующие в погружении, загорают на лодке или плавают с маской и ластами
- Обед на острове (рыба/курица, рис/булгур, салат)
- Свободное время для снорклинга
- Второе погружение возле пляжа, где обитают морские звёзды (глубина 5–8 метров, продолжительность 15–20 минут)
- Прибытие в порт и обратный трансфер. Время возвращения в отель зависит от общего количества участников в группе
Организационные детали
Правила безопасности
- Если во время экскурсии будут выявлены неблагоприятные подводные течения, инструкторы изменят места погружения на более безопасные
- К занятию дайвингом допускаются дети от 10 лет
- Погружения запрещены беременным женщинам, лицам с проблемами дыхания, разрывом барабанных перепонок, находящихся в послеоперационном периоде, а также с тяжёлыми формами хронических заболеваний. Любые болезненные состояния могут усугубиться на глубине и привести к нежелательным последствиям
- К погружению не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- Между авиаперелетом и погружением должно пройти не менее суток. Также не следует совершать авиаперелёт сразу после погружения
- Для погружения не обязательно уметь плавать
Что входит в стоимость
— трансфер от и до мест проживания
— сопровождение инструктора (языки общения — русский, английский)
— страховой полис
— снаряжение для дайвинга и снорклинга (входит в билет с погружением)
— обед
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— напитки
— личные расходы (сувениры и т. п.)
— снаряжение для снорклинга (для владельцев билета без погружения)
— фото и видео
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|С погружением (от 10 лет)
|€40
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Без погружения (от 7 лет)
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12661 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было невероятно! И больше всего из-за супер команды на борту, все без исключения очень дружелюбны, теплы и заинтересованы в том, чтобы все было в полном порядке! Особая благодарность Доктору
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На яхте был русскоговорящий инструктор, он подробно рассказал правила погружения. Инструктора помогали надеть снаряжение, все было четко, толкучки не было. Отдельное спасибо, что заранее спрашивали нужны ли фотографии и видео погружения. Во время остановок было достаточно времени чтобы просто поплавать (кроме погружения). Так же предоставляли маски и трубку для снорклинга. Обед был, нормальный. Напитки платные (так и было заявлено)
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Огромное спасибо за этот тур, всё, начиная от трансфера, до инструктора и самого погружения на отлично. Были трудности при первом погружении, но инструктор Даниэль и другие инструкторы помогли соориентировали, дальше все пошло как по маслу!! Огромное спасибо!
P.S. на борту есть свой «Аквамен» 😄
P.S. на борту есть свой «Аквамен» 😄
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Б
Супер
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Забрали из отеля ровно по времени,дайвинг очень понравился, просто супер,восторг!!!! Нас покормили обедом,затем второе погружение. Нам все очень понравилось,все подробно объяснили и рассказали. Рекомендую!!!!!
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В
Всё понравилось, если бы не растягивали экскурсию, всё проходило очень медленно и долго.
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