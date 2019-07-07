1 отзыв оставили туристы

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Дайвинг в Средиземном море

Погрузиться в удивительный подводный мир и познакомиться с его обитателями

5
1 отзыв
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! В этом путешествии вам предстоит овладеть навыками дайвинга, исследовать подводный мир Аланьи, увидеть затонувший корабль и даже познакомиться с представителями фауны Средиземного моря 🌊.

Этот волнующий опыт не только подарит непередаваемые эмоции, но и откроет для вас яркий и неизведанный кусочек морской природы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €55 за человека

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Дайвинг в Средиземном море
Дайвинг в Средиземном море

Что вас ожидает

Базовые навыки дайвинга
Вдоль береговой линии близ Аланьи, Сиде и Кемера расположены замечательные места для дайвинга глубиной от 3 до 40 метров, которые подходят для новичков и пользуются популярностью у опытных дайвингистов. Перед тем, как совершить первое учебное погружение, вы получите подробный инструктаж по технике безопасности, познакомитесь с оборудованием для дайвинга, а также узнаете о правилах общения под водой.

Погружение в подводный мир
Добравшись до места погружения, вы получите специальное снаряжение для дайвинга, а затем в компании опытного сертифицированного инструктора отправитесь в удивительное путешествие по закоулкам подводного мира. В зависимости от глубины погружения вы сможете встретить местных обитателей — осьминогов, мурен, морских звезд, ежей и мелких рыб. А опытные дайвингисты смогут спуститься к затонувшему кораблю, рассмотреть старинные амфоры на дне моря 🌊 и даже заплыть в подводные пещеры.

Кому подойдет экскурсия

Наличие специальных навыков и опыта не требуется. Присоединиться к дайвинг-туру может любой путешественник, достигший 14 лет и не имеющий серьезных проблем со здоровьем.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер до отеля и обратно, страховка, услуги профессионального инструктора, 2 погружения, снаряжение для дайвинга, обед.
  • Дополнительные расходы: напитки, фото и видео (по желанию).
  • Минимальный возраст участников — 14 лет.
Начало и место завершения
🚩 возле вашего отеля в Аланьи
Дайвинг в Средиземном море
Дайвинг в Средиземном море
Дайвинг в Средиземном море
Дайвинг в Средиземном море
Дайвинг в Средиземном море

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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1 отзыв оставили туристы

7 июля 2019
Рыбок, конечно, мало, но видели маленького осьминога - он чудо. Инструктор - выше всяких похвал. Организация на отлично. Даже кормили замечательно, что на выезде редкость.

Елена проводит ещё 6 экскурсий

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