Морское путешествие Хотите прикоснуться к чудесам подводного мира и открыть для себя другую реальность? Эта экскурсия — ваш билет в морскую сказку! Вместе с нами вы отправитесь в увлекательное путешествие по Средиземному морю, где вас ждут два незабываемых погружения, живописные бухты и вкусный обед на борту уютного корабля. И для начинающих и для опытных Даже если вы никогда раньше не пробовали дайвинг, не стоит волноваться. Профессиональные инструкторы шаг за шагом познакомят вас с оборудованием, научат дышать под водой и подскажут, как чувствовать себя уверенно в глубине. А для тех, кто уже имеет опыт — это прекрасная возможность пополнить коллекцию впечатлений. Важная информация:

Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем, легкую одежду, головной убор, немного наличных для личных расходов.