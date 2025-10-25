Мои заказы

Дайвинг в Аланье - морское путешествие по бухтам Средиземного моря

Ощутите магию подводного мира Средиземного моря с двумя погружениями и обедом на борту уютного корабля. Незабываемое приключение ждет вас
Отправляйтесь в морское путешествие по живописным бухтам Средиземного моря. Вас ждут два захватывающих погружения, где можно встретить удивительных морских обитателей.

Даже если вы новичок, опытные инструкторы помогут освоить основы дайвинга и
читать дальше

насладиться безопасным погружением.

На борту уютного корабля будет предложен вкусный обед, чтобы восстановить силы и продолжить наслаждаться морскими пейзажами.

Это идеальная возможность для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в атмосферу приключений

5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Два погружения в Средиземное море
  • 🛥️ Обед на борту уютного корабля
  • 👨‍🏫 Профессиональные инструкторы
  • 🐠 Встреча с подводным миром
  • 🌅 Живописные морские пейзажи
Дайвинг в Аланье - морское путешествие по бухтам Средиземного моря
Дайвинг в Аланье - морское путешествие по бухтам Средиземного моря
Дайвинг в Аланье - морское путешествие по бухтам Средиземного моря

Что можно увидеть

  • Средиземное море

Описание водной прогулки

Морское путешествие Хотите прикоснуться к чудесам подводного мира и открыть для себя другую реальность? Эта экскурсия — ваш билет в морскую сказку! Вместе с нами вы отправитесь в увлекательное путешествие по Средиземному морю, где вас ждут два незабываемых погружения, живописные бухты и вкусный обед на борту уютного корабля. И для начинающих и для опытных Даже если вы никогда раньше не пробовали дайвинг, не стоит волноваться. Профессиональные инструкторы шаг за шагом познакомят вас с оборудованием, научат дышать под водой и подскажут, как чувствовать себя уверенно в глубине. А для тех, кто уже имеет опыт — это прекрасная возможность пополнить коллекцию впечатлений. Важная информация:
Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем, легкую одежду, головной убор, немного наличных для личных расходов.

Ежедневно в 8:30.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • 2 погружения с профессиональным инструктором
  • Аренда снаряжения и гидрокостюмов
  • Обед
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальник
  • Полотенце
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Легкую одежду
  • Головной убор
  • Немного наличных для личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
Ирина
25 окт 2025
Отличная экскурсия за свои деньги. Было два погружения
Первое - 15 минут 3-5 метров с оживленным рифом + можно поплавать у корабля (мы ездил в октябре - вода теплая)
2 инструктора на
читать дальше

группу из 4 человек
Ведется видеосъемка после погружения можно приобрести фото и видео за дополнительную плату
Далее идет обед 25-30 минут
Обед достаточно простой - 3 наггетса, макароны с томатным соусом, салат овощной с капустой и хлеб
Напитки и снэки продаются на борту за дополнительную плату
Второе погружение уже 10-15 метров и составляет примерно 30 минут + так же можно поплавать

Если в первом погружении вас поражает многообразие рыб + вы их кормите и они стаей приплывают к вам, то второе погружение радует свободой, можно почувствовать себя более раскрепощенным и отплыть чуть дальше от инструктора

Для опытных дайверов можно преобразит за дополнительную сумму сертификат о погружении со всеми штампами и печатями

Экскурсию рекомендую!
Опыт незабываемый!
Определено стоит своих денег.

Обязательно возьмите:
Очки, крем от загара, кофту (после двух погружений довольно прохладно), сменную одежду, полотенце, воду и другие прохладительные напитки.

А
Алексей
6 окт 2025
С
Станислав
7 сен 2025
Все было классно, хорошая профессиональная команда дайверов, рекомендую!
S
Sergey
7 авг 2025
Отлично всё за свои деньги

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии из Аланьи

Бирюзовые бухты Газипаши
На машине
8 часов
-
15%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бирюзовые бухты Газипаши: Путешествие по сокровищам природы и истории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по бирюзовым бухтам и античным руинам Газипаши, всего в 40 км от Аланьи
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
€340€399 за всё до 4 чел.
Дайвинг в Средиземном море
На автобусе
8 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Дайвинг в Средиземном море
Погрузиться в удивительный подводный мир и познакомиться с его обитателями
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
€55 за человека
Из Алании - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка на Сулуада
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на остров Сулуада. Насладитесь купанием в уединённых бухтах и вкусным обедом на борту катера
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 04:00
19 ноя в 04:00
20 ноя в 04:00
€40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье