Отправляйтесь в морское путешествие по живописным бухтам Средиземного моря. Вас ждут два захватывающих погружения, где можно встретить удивительных морских обитателей.
Даже если вы новичок, опытные инструкторы помогут освоить основы дайвинга и
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Два погружения в Средиземное море
- 🛥️ Обед на борту уютного корабля
- 👨🏫 Профессиональные инструкторы
- 🐠 Встреча с подводным миром
- 🌅 Живописные морские пейзажи
Что можно увидеть
- Средиземное море
Описание водной прогулки
Морское путешествие Хотите прикоснуться к чудесам подводного мира и открыть для себя другую реальность? Эта экскурсия — ваш билет в морскую сказку! Вместе с нами вы отправитесь в увлекательное путешествие по Средиземному морю, где вас ждут два незабываемых погружения, живописные бухты и вкусный обед на борту уютного корабля. И для начинающих и для опытных Даже если вы никогда раньше не пробовали дайвинг, не стоит волноваться. Профессиональные инструкторы шаг за шагом познакомят вас с оборудованием, научат дышать под водой и подскажут, как чувствовать себя уверенно в глубине. А для тех, кто уже имеет опыт — это прекрасная возможность пополнить коллекцию впечатлений. Важная информация:
Возьмите с собой: купальник, полотенце, солнцезащитные очки и крем, легкую одежду, головной убор, немного наличных для личных расходов.
Ежедневно в 8:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- 2 погружения с профессиональным инструктором
- Аренда снаряжения и гидрокостюмов
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник
- Полотенце
- Солнцезащитные очки и крем
- Легкую одежду
- Головной убор
- Немного наличных для личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
25 окт 2025
Отличная экскурсия за свои деньги. Было два погружения
Первое - 15 минут 3-5 метров с оживленным рифом + можно поплавать у корабля (мы ездил в октябре - вода теплая)
2 инструктора на
Первое - 15 минут 3-5 метров с оживленным рифом + можно поплавать у корабля (мы ездил в октябре - вода теплая)
А
Алексей
6 окт 2025
С
Станислав
7 сен 2025
Все было классно, хорошая профессиональная команда дайверов, рекомендую!
S
Sergey
7 авг 2025
Отлично всё за свои деньги
Входит в следующие категории Аланьи
