Погрузитесь в мир приключений и ярких впечатлений! Если вы мечтаете о необычном драйвовом отдыхе, отправляйтесь с нами на джип-сафари в каньон Сападере.
Вас ждут увлекательные маршруты на мощных внедорожниках, невероятные пейзажи скалистых ущелий и бурлящих водопадов, а также визит в аутентичную турецкую деревушку. Это будет день, полный эмоций и новых открытий!
Описание экскурсииНезабываемое приключение в сердце Турции Каньон Сападере, расположенный в живописном регионе Анталья, считается настоящей жемчужиной природы. Его завораживающие пейзажи и богатая экосистема ежегодно привлекают путешественников со всего мира. А что может быть лучше, чем исследовать эти красоты на джипе? Это идеальный способ увидеть то, что остается недоступным для обычного туриста. Наши опытные водители и гиды обеспечат безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута. Вы отправитесь в путешествие на мощных внедорожниках, чтобы испытать настоящий драйв, преодолевая горные дороги, пересеченную местность и любуясь фантастическими видами. Чистейшие реки, водопады и колоритная деревня Вас ждут захватывающие виды каньона Сападере: скалистые ущелья, прозрачные реки и величественные водопады. Эта поездка подарит вам ощущение первооткрывателя, когда вы будете исследовать укромные уголки каньона и встречать диких животных в их естественной среде. Но это еще не все! Наше путешествие включает остановку в традиционной турецкой деревушке, где вы сможете погрузиться в местную культуру и пообщаться с гостеприимными жителями. Это уникальная возможность узнать больше о жизни в глубинке Турции и насладиться её подлинным колоритом. Отправляйтесь в это драйвовое путешествие и откройте для себя настоящую Турцию!
Каждый день в 08:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Сападере
- Турецкая деревня
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги гида
- Сафари на джипах
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
