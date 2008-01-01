Поездка на джипах в каньон Сападере

Каньон Сападере - невероятно красивая местность в Таврских горах

4.8
24 отзыва
Каньон Сападере — невероятно красивая местность в Таврских горах.

От отеля до каньона вы прокатитесь на открытых внедорожниках, надышитесь ароматным свежим воздухом гор Аланьи и ощутите аутентичную атмосферу Турции во всей красе.
Поездка на джипах в каньон Сападере
Поездка на джипах в каньон Сападере
Поездка на джипах в каньон Сападере
Поездка на джипах в каньон Сападере
Поездка на джипах в каньон Сападере
Поездка на джипах в каньон Сападере

Что вы увидите 🤩

  • каньон Сападере
  • Пещера гномов.
Великолепные горы и изысканная природная красота Каньона Сападере Один из каньонов Турции, который располагается в 50 км от Алании. Это место стало наиболее популярным, после того, как местный муниципалитет в 2008 году оборудовал пешеходную дорожку для туристов вдоль Каньона Сападере.
По прибытию в деревню Сападере у вас будет уникальная возможность познакомиться с местными жителями и их культурой, а также попробовать местные угощения и сделать великолепные фото у Каньона.
Деревня возникла более 500 лет назад и главная деятельность — это шелкопрядение. Так вы сможете посетить шелкопрядильную фабрику, посмотреть процесс производства и благодаря гиду узнать для себя много нового. Далее отправляемся в Пещеру Гномов длина которой составляет 170 метров и считается, что ей более 15 000 лет.
На Каньоне Сападере вы сможете насладиться чарующими водопадами, а также искупаться в бассейне ниспадающих вод, что оставит у вас массу положительных впечатлений.
Экскурсионная программа:• Посещение Каньона Сападере;
  • Посещение водопадов Каньона Сападере;
  • Визит шелкопрядильной фабрики;
  • Визит деревенского дома и Мечети;
  • Посещение пещеры Джюджелер (по желанию, 10 лир). Организационные детали:Возьмите с собой купальник, плавки, полотенце, солнцезащитные средства (крем, очки, кепка) и воду.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый билет
$25
Детский билет (с 7 до 11 лет)
$12

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • страховка
  • обед (напитки на выбор, за отдельную плату)
  • русскоговорящий гид и увлекательная экскурсия.
Что не входит
  • личные расходы
  • посещение пещеры Гномов (по желанию, 10 лир).
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

TurkeyTours
TurkeyTours
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