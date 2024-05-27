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По популярности
Групповая
8 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Пятница в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Каньон Тазы, Каменные Люди, Античный Сельге - групповая экскурсия в Аланье
Насладитесь красотой турецкой природы и историческими достопримечательностями. Путешествие на кабрио-бусе по Кёпрюлю каньону, руины Сельге и виды с моста Олук
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 мая 2024Красотища!!!!
- ИИгорь23 мая 2024Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
- ДДарья23 мая 2024Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
- hhi+7905825 апреля 2024Отличная экскурсия! Все грамотно организовано! Влюбилась в каньон Тази. Рафтинг был потрясающим! Гид волшебный, с отличным чувством юмора! Инструкторы на рафтинге супер! Однозначно рекомендую! Виды природы необыкновенные❤️
- ЕЕлена18 апреля 2024Добрый вечер! Спасибо большое ☺️ водителю и гиду. Очень интересная была экскурсия. Рекомендую!
- ЗЗарина2 марта 2024Места чудесные, организация подкачала. Начнем с подготовки: бронь на 2 места, договорились о трансфере от отеля, # автобуса мы узнали
- JJelena26 июня 2023Река с прекрасными видами. Гид очень опытно направлял нашу команду. Очень не хватало воды в лодке. Желательно брать с собой. организация четкая. Вид с каньона очень впечатляет..
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Каньон Тазы»
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