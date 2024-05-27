Каньон Тазы – экскурсии в Аланье

Найдено 5 экскурсий в категории «Каньон Тазы» в Аланье, цены от $25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
43 отзыва
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Пятница в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
Начало: Аланья
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
🚶 Пешая
Групповая
9 часов
28 отзывов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Каньон Тазы, Каменные Люди, Античный Сельге
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Каньон Тазы, Каменные Люди, Античный Сельге - групповая экскурсия в Аланье
Насладитесь красотой турецкой природы и историческими достопримечательностями. Путешествие на кабрио-бусе по Кёпрюлю каньону, руины Сельге и виды с моста Олук
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
    Красотища!!!!
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
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    сплавлялись, так то всё спокойно было бы но водные баталии с другими рафами это что то, организация всё чётко, после покормили, но обязательно берите сменную одежду будете всё сырые, телефон и деньги я ложил в пакетик и в карман, гид был русскоязычный, спасибо организаторам, очень весело, особо был в восторге сын 8 лет от рафтинга, рекомендую но только с рафтингом!

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
  • h
    hi+79058
    25 апреля 2024
    Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
    Отличная экскурсия! Все грамотно организовано! Влюбилась в каньон Тази. Рафтинг был потрясающим! Гид волшебный, с отличным чувством юмора! Инструкторы на рафтинге супер! Однозначно рекомендую! Виды природы необыкновенные❤️
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Экскурсия в Тазы каньон из Аланьи
    Добрый вечер! Спасибо большое ☺️ водителю и гиду. Очень интересная была экскурсия. Рекомендую!
  • З
    Зарина
    2 марта 2024
    Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
    Места чудесные, организация подкачала. Начнем с подготовки: бронь на 2 места, договорились о трансфере от отеля, # автобуса мы узнали
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    за 15 минут до его прибытия (задержка к тому моменту 45 минут). Зайдя в автобус, мы увидели группу людей с баулами, которве можно было убрать в багаж, но они занимали посадочные места. Никакой информации с билетами на почту перед экскурсией не поступало. Памятки (о формате, гиде, одежде) до начала мы не получили. Как только добрались до базы, мы познакомились с «гидом-историком», с трудом говорящим на русском. «Гид» оказался не гидом, а водителем, кот-й привозил нас к точкам по маршруту и давал 20 мин на самостоятельный осмотр достопримечательности. По словам туристов (др. онлайн-оператор и общение с организатором позднее), наша экскурсия (не из Аланьи, тк мы были определены к другой группе другого организатора) не предполагала гида, о чем нас не уведомили. Резюмируя, общее впечатление испортило эмоции от красивых мест, лучше переплатить за индивидуальную экскурсию с настоящим гидом или доехать до места сбора, чем остаться ни с чем. Частичный возврат нам сделали, за что большое спасибо.

  • J
    Jelena
    26 июня 2023
    Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
    Река с прекрасными видами. Гид очень опытно направлял нашу команду. Очень не хватало воды в лодке. Желательно брать с собой. организация четкая. Вид с каньона очень впечатляет..

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Каньон Тазы»

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  3. Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
  4. Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Каньон Тазы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 50. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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